Madagascar: RDJ Mozika - Un aréopage d'artistes à l'honneur

La 21e édition de RDJ Mozika aura lieu le 21 février au N Convention du Novotel Ivandry. La cérémonie, organisée par RDJ 96.6 FM avec le soutien d'Orange Madagascar, mettra à l'honneur plusieurs artistes de l'année à travers 22 catégories, et proposera des prestations en direct.

Cette édition marque un changement dans l'approche des distinctions : le palmarès désignera plusieurs « artistes de l'année », alors que les éditions précédentes mettaient notamment en avant un « titre de l'année ».

Pour accueillir l'événement, RDJ Mozika change aussi de cadre après des passages au Palais des Sports de Mahamasina et au CCESCA.

Les 22 catégories en lice couvrent un large éventail de styles, dont : Acoustique, Afrobeat, Ambiance tropicale, Chill, EDM, Fiderana, Modern Dancehall, Musique vivante, Pop, Pop Ballade féminin, Pop Ballade masculin, Pop Duo, Rap, Rap Mainstream, RNB, Rock, Rock Mavesatra, Urban Tropical, Variété Mihetsika Collaboration ou Groupe, Variété Mihetsika féminin, ainsi que d'autres distinctions. Des trophées de mérite et une catégorie Révélation viendront compléter la sélection.

Le processus de sélection porte sur les titres diffusés sur RDJ 96.6 FM entre le 1er décembre 2024 et la fin novembre 2025. Le vote du public est ouvert du 21 janvier au 20 février. Chaque auditeur peut choisir ses favoris dans chaque catégorie. Environ 160 000 votes ont déjà été enregistrés. Le public comptera pour 75 % de la note finale, les 25 % restants étant attribués par le comité RDJ, chargé d'arrêter la délibération définitive.

Plusieurs artistes assureront des performances live, parmi lesquels Shyn Denise, César, Mage 4, Ngah Tax, Skaiz, Melky, Kakakaka et Kaiamba, aux côtés d'autres invités.

Créé en 2005, RDJ Mozika s'est imposé comme un rendez-vous régulier de la scène musicale malgache. L'édition 2025 entend confirmer son rôle de vitrine des productions diffusées sur la station au cours de l'année écoulée, dans un esprit de reconnaissance et de célébration.