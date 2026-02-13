Madagascar: Entreprises - Une nouvelle plateforme pour soutenir le secteur privé à Anôsy

Dans le sud de Madagascar, faire grandir une entreprise n'est pas simple. La majorité des emplois sont informels, issus du petit commerce, de l'artisanat ou des services locaux. Moins de 3 % des entreprises sont officiellement enregistrées, ce qui complique l'accès au financement et aux contrats officiels. Face à ces défis, une initiative inédite voit le jour : l'Association de groupement des entreprises et bureaux d'études (AGEBE).

Cette nouvelle plateforme vise à rassembler les acteurs économiques de la région, à faciliter la coopération, à moderniser les outils administratifs et à renforcer le dialogue avec les institutions. « Nous voulons donner aux entreprises les moyens de se structurer et de se développer, tout en contribuant au bien-être de nos communautés », explique Filantsoa Raymond Abdel-Rahim, président fraîchement élu de l'AGEBE.

L'élection de Filantsoa Raymond a été unanime : 100 % des voix des membres se sont portées sur lui. Son profil inspire confiance : ancien maire d'Analapatsy, ancien président de la Fédération des maires de l'Anôsy et directeur général de M&M Manorina sy Mikaly BTP, il combine expérience institutionnelle et savoir-faire technique. « Je connais bien les défis que rencontrent nos entrepreneurs ; structurer le secteur privé est la clé pour qu'ils puissent enfin accéder aux crédits et aux opportunités qui changent la vie», précise-t-il.

Avec l'AGEBE, l'Anôsy se dote d'un outil concret pour soutenir les entreprises locales, favoriser la formalisation et renforcer la coopération. La région pourrait ainsi poser les bases d'un développement plus inclusif et durable pour ses acteurs économiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres