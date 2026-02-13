Madagascar: Toamasina - Des Tananariviens se mobilisent en faveur des sinistrés

Solidarité nationale. Une vaste collecte de dons en faveur des sinistrés de Toamasina, durement frappés par le cyclone Gezani, a été lancée hier par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). L'initiative, ouverte au public devant l'Hôtel de ville d'Analakely jusqu'au dimanche, a déjà suscité une forte mobilisation des habitants de la capitale.

Produits de première nécessité, denrées non périssables, vêtements, argent, matériel divers et objets ménagers encore utilisables affluent sur le site de collecte. « C'est notre devoir d'aider nos frères et soeurs de Toamasina. Ils ont tout perdu et nous ne pouvons pas rester indifférents», confie Lala Rasoanantenaina, une mère de famille venue déposer des vêtements et des ustensiles de cuisine.

Les jeunes se sont également engagés dans cette action solidaire. Tsiory, étudiant à Ankatso, est venu avec ses camarades déposer des cartons de dons. « Nous avons cotisé entre étudiants. Ce n'est pas beaucoup, mais ensemble, ça peut faire une différence », témoigne-t-il.

Distribution ciblée

Pour ces jeunes universitaires, cette initiative dépasse le simple geste symbolique. « Nous suivons les informations sur la situation à Toamasina. Des familles ont tout perdu, et nous voulions montrer que la jeunesse d'Antananarivo est aussi solidaire », ajoute-t-il.

Selon le maire de la Commune urbaine d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, tous les dons collectés seront remis directement au maire de Toamasina afin d'assurer une distribution ciblée aux populations les plus vulnérables, dans un souci de transparence. « Une organisation est déjà mise en place pour assurer la traçabilité des dons et leur acheminement rapide vers les sinistrés », a-t-elle précisé.

Par ailleurs, la CUA prévoit d'envoyer des équipes de secours à Toamasina pour appuyer les opérations sur le terrain. Ces équipes interviendront notamment pour le dégagement des arbres tombés, l'évacuation des eaux stagnantes et d'autres actions d'urgence.

La mobilisation se poursuit à Analakely, où les autorités appellent la population à continuer de manifester sa solidarité. « Même un petit geste compte», souligne Hanitra, commerçante à Analakely, venue remettre des dons. « Nous espérons que ces aides arriveront rapidement aux familles qui en ont le plus besoin. »