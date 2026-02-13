Madagascar: Santé publique - Les nodules thyroïdiens touchent une personne sur deux

Les maladies de la thyroïde constituent un véritable problème de santé publique à Madagascar comme dans le reste du monde. Les nodules thyroïdiens sont particulièrement fréquents au sein de la population. « Une personne sur deux ayant réalisé une échographie en présente, et leur fréquence augmente avec l'âge », a communiqué Hery Rakotovero, président-directeur général de l'Institut médical de Madagascar (IMM), hier, lors de l'ouverture du symposium international sur le développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par les techniques mini-invasives, qui se tient du 12 au 14 février au Conference Center Akanin'ny Tiana, à Ambohimanandray, Ambohimangakely.

Lors d'un dépistage effectué par l'IMM, sur 83 personnes, 52 ont été diagnostiquées avec des nodules thyroïdiens, confirmant l'ampleur du problème dans le pays. La présence de ces nodules thyroïdiens doit faire l'objet d'une consultation médicale. « Environ 15 % des nodules thyroïdiens opérés sont cancéreux », enchaîne la source. Madagascar avance dans le traitement des maladies thyroïdiennes, avec la thermo-ablation par radiofréquence, déjà opérationnelle à l'IMM.

« Il s'agit d'une alternative à la chirurgie dans la prise en charge des nodules bénins de la thyroïde. Il n'y a pas d'incision chirurgicale, la procédure est ambulatoire et elle permet une récupération immédiate », selon les explications.

Cette rencontre scientifique a pour vocation de favoriser les échanges autour des pratiques médicales innovantes en matière de prise en charge mini-invasive des pathologies thyroïdiennes. Des experts nationaux et internationaux de renom y partageront leurs avancées cliniques, leurs expériences et les perspectives thérapeutiques les plus récentes.

L'objectif serait de garantir un accès équitable à des soins modernes, sûrs et performants à Madagascar et sur l'ensemble du continent africain. « L'objectif est de faire de Madagascar une vitrine de l'excellence médicale en Afrique, mais aussi un centre de partage d'expériences», a déclaré le médecin général Marcellin Zafitasondry, Haut conseiller de la Refondation de la République de Madagascar, qui a honoré de sa présence l'ouverture de ce symposium.