Madagascar: Santé publique - Les nodules thyroïdiens touchent une personne sur deux

13 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les maladies de la thyroïde constituent un véritable problème de santé publique à Madagascar comme dans le reste du monde. Les nodules thyroïdiens sont particulièrement fréquents au sein de la population. « Une personne sur deux ayant réalisé une échographie en présente, et leur fréquence augmente avec l'âge », a communiqué Hery Rakotovero, président-directeur général de l'Institut médical de Madagascar (IMM), hier, lors de l'ouverture du symposium international sur le développement de l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par les techniques mini-invasives, qui se tient du 12 au 14 février au Conference Center Akanin'ny Tiana, à Ambohimanandray, Ambohimangakely.

Lors d'un dépistage effectué par l'IMM, sur 83 personnes, 52 ont été diagnostiquées avec des nodules thyroïdiens, confirmant l'ampleur du problème dans le pays. La présence de ces nodules thyroïdiens doit faire l'objet d'une consultation médicale. « Environ 15 % des nodules thyroïdiens opérés sont cancéreux », enchaîne la source. Madagascar avance dans le traitement des maladies thyroïdiennes, avec la thermo-ablation par radiofréquence, déjà opérationnelle à l'IMM.

« Il s'agit d'une alternative à la chirurgie dans la prise en charge des nodules bénins de la thyroïde. Il n'y a pas d'incision chirurgicale, la procédure est ambulatoire et elle permet une récupération immédiate », selon les explications.

Cette rencontre scientifique a pour vocation de favoriser les échanges autour des pratiques médicales innovantes en matière de prise en charge mini-invasive des pathologies thyroïdiennes. Des experts nationaux et internationaux de renom y partageront leurs avancées cliniques, leurs expériences et les perspectives thérapeutiques les plus récentes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif serait de garantir un accès équitable à des soins modernes, sûrs et performants à Madagascar et sur l'ensemble du continent africain. « L'objectif est de faire de Madagascar une vitrine de l'excellence médicale en Afrique, mais aussi un centre de partage d'expériences», a déclaré le médecin général Marcellin Zafitasondry, Haut conseiller de la Refondation de la République de Madagascar, qui a honoré de sa présence l'ouverture de ce symposium.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.