Madagascar: Circulation - Réouverture progressive de la RN2

Retour à la normale. Le ministère des Travaux publics, dans un communiqué publié hier, informe les usagers de la Route nationale 2 (RN2), reliant Antananarivo à Toamasina, que la circulation est désormais rétablie sur l'ensemble de l'axe. Les véhicules peuvent à nouveau emprunter cette route stratégique, essentielle pour le transport des personnes et l'acheminement des marchandises vers le port de Toamasina, principal poumon économique du pays.

Les usagers sont toutefois priés de faire preuve d'une extrême prudence lors de leurs déplacements. Dans un communiqué, le ministère attire particulièrement l'attention sur le tronçon situé entre Fanandrana et Toamasina, où certaines sections restent fragilisées par les intempéries et où des risques persistent, notamment en cas de nouvelles pluies.

Selon le ministre des Travaux publics, Henri Jacob Razafindrianarivo, la RN2 figure parmi les infrastructures routières les plus touchées par le passage du cyclone Gezani. Des arbres déracinés, des poteaux électriques et d'autres débris avaient obstrué la chaussée, entraînant des coupures temporaires de la circulation. Bien que les opérations de dégagement aient permis la réouverture de la route, des crues soudaines et des glissements de terrain pourraient encore perturber la circulation.

Les autorités appellent ainsi les conducteurs à respecter les consignes de sécurité, à réduire leur vitesse sur les zones à risque et à se tenir informés de l'évolution de la situation.