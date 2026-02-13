Madagascar: Cyclone Gezani - Le bilan des victimes s'alourdit

Le passage du cyclone tropical intense Gezani continue de semer la désolation. Selon le bilan provisoire établi par le BNGRC, hier à 16 heures, 38 personnes ont perdu la vie et 6 sont toujours portées disparues. La situation reste préoccupante dans plusieurs régions touchées.

Au total, 22 districts répartis dans cinq régions, à savoir Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Itasy et Alaotra-Mangoro, ont été touchés par ce phénomène météorologique.

Parmi les pertes humaines, 32 décès ont été enregistrés à Toamasina II, tandis que deux décès sont signalés à Ambatondrazaka, un à Anjozorobe, un à Brickaville, un à Ankazobe et un à Manjakandriana.

Le cyclone a également fait 374 blessés et touché 264 531 personnes, soit 72 147 ménages. Parmi elles, 12 140 ont été déplacées, dont 7 438 dans 45 sites d'hébergement et 4 702 réfugiées chez leurs familles ou voisins.

Les dégâts matériels sont considérables : 13 203 maisons inondées, 37 302 partiellement endommagées et 18 135 complètement détruites. Le secteur éducatif n'a pas été épargné : 561 salles de classe ont été totalement décoiffées, 104 partiellement détruites et 71 entièrement détruites.

Les équipes de secours, appuyées par le BNGRC, poursuivent les opérations de soutien aux sinistrés et d'évaluation des dégâts.