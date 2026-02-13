Madagascar: Cyclone Gezani - Le bilan des victimes s'alourdit

13 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le passage du cyclone tropical intense Gezani continue de semer la désolation. Selon le bilan provisoire établi par le BNGRC, hier à 16 heures, 38 personnes ont perdu la vie et 6 sont toujours portées disparues. La situation reste préoccupante dans plusieurs régions touchées.

Au total, 22 districts répartis dans cinq régions, à savoir Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Itasy et Alaotra-Mangoro, ont été touchés par ce phénomène météorologique.

Parmi les pertes humaines, 32 décès ont été enregistrés à Toamasina II, tandis que deux décès sont signalés à Ambatondrazaka, un à Anjozorobe, un à Brickaville, un à Ankazobe et un à Manjakandriana.

Le cyclone a également fait 374 blessés et touché 264 531 personnes, soit 72 147 ménages. Parmi elles, 12 140 ont été déplacées, dont 7 438 dans 45 sites d'hébergement et 4 702 réfugiées chez leurs familles ou voisins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les dégâts matériels sont considérables : 13 203 maisons inondées, 37 302 partiellement endommagées et 18 135 complètement détruites. Le secteur éducatif n'a pas été épargné : 561 salles de classe ont été totalement décoiffées, 104 partiellement détruites et 71 entièrement détruites.

Les équipes de secours, appuyées par le BNGRC, poursuivent les opérations de soutien aux sinistrés et d'évaluation des dégâts.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.