Madagascar: Tennis/Fédération - Un duel Andriantefihasina-Rakotondrainibe pour reprendre le relais

La Fédération malagasy de tennis choisira son nouveau président entre deux candidats. Le fait marquant est la non candidature du président sortant Naina Zandina Rakotomaniraka.

La Fédération malagasy de tennis (FMT) s'apprête à tourner une page. Au Palais des sports de Mahamasina, un nouveau président sera élu pour succéder à Naina Zandina Rakotomaniraka, qui ne se représente pas. Deux candidats se disputent le fauteuil : Hary Manohisoa Andriantefihasina et Simon Richard Rakotondrainibe, chacun avec sa vision pour relancer la discipline.

À l'approche du scrutin, le tennis malgache se retrouve à un tournant. Hary Manohisoa Andriantefihasina, entouré de l'ancienne championne de tennis Dally Randriantefy et d'autres passionnés, insiste sur l'engagement et le retour aux sources.

Fort de son parcours en tant qu'ancien joueur de l'équipe nationale sacrée championne d'Afrique en 1990 et de ses fonctions actuelles en tant que vice-président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), Hary pour les connaisseurs affiche sa volonté de contribuer à l'essor du tennis de la Grande Ile à travers une vision structurée, ambitieuse et durable, structurée par des partenaires stratégiques avec les acteurs économiques nationaux.

« Notre motivation est simplement de rendre au tennis malagasy ce qu'il nous a apporté. Il est temps de s'engager pour le faire », explique Hary Manohisoa Andriantefihasina, soulignant la nécessité d'une gouvernance dynamique, de la formation des jeunes et de la redynamisation des compétitions nationales.

Relancer le tennis

Face à lui, Simon Richard Rakotondrainibe, qui fait équipe avec le président de l'Atema tennis club d'Antanimora Solotiana Ramanantoanina et de Havoana Land tennis Vincent Razafindratsimba et des entourages des sportifs multidisciplinaires mise sur son expérience au sein des structures fédérales. Il s'appuie sur l'expérience et la connaissance du terrain.

Ancien membre de la FMT en 1998, ex-président de la ligue Analamanga et ancien président de club, il constate la régression du tennis malgache et veut apporter sa contribution pour redresser la barre.

« Que ce soit au niveau national ou des ligues, les gens n'ont plus envie de jouer comme avant. En voyant tout ça, je me suis lancé pour faire revenir l'amour des gens pour le tennis et mon équipe et moi avons des programmes bien ficelés pour relancer le tennis », confie-t-il.

Son projet s'appuie sur la continuité et des réformes progressives pour renforcer la pratique et redonner envie aux joueurs.