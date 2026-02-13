Madagascar: PFL 5e journée - FC Rouge freine l'Ajesaia

13 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les matchs en retard se jouent depuis quelques semaines en jour ouvrable. Deux rencontres ont eu lieu hier dans la capitale. En déplacement, FC Rouge s'est imposé 2 buts à rien contre Ajesaia sur sa pelouse à Antaninkatsaka, dans le compte de la 5e journée. Le score était encore vierge à la pause. FC Rouge a marqué ses deux buts de la victoire en seconde période.

Le premier a été signé Benary et le deuxième a été inscrit par Pito sur penalty. C'était la deuxième victoire du FC Rouge. Avec 6 points après la 5e journée, le club se propulse de la 5e à la 4e place. Malgré cette défaite, l'équipe du Bongolava conserve sa place de dauphin avec 9 points, derrière le Cosfa, leader de la conférence Nord, qui totalise 12 points et reste invaincu après quatre victoires en autant de matchs.

Le deuxième match d'hier a été entre les deux lanternes rouges du même groupe. Tawa Group Boss Club de Toamasina a défait Clinique Zanatany FC du Sofia sur le score de 3 à 1. Leur classement reste inchangé. TGBC se trouve au 6e rang après une victoire et un nul (4 points). L'équipe du Sofia n'a quant à elle enregistré aucune victoire jusqu'ici.

Six matchs de la 6e journée sont programmés ce dimanche, dont à l'affiche les deux rencontres pour le maintien en pole position. Cospn recevra le leader de la conférence Sud, Disciples FC, à Antaninkatsaka. Et Cosfa, premier de la poule du Nord, jouera sur son terrain contre Clinique Zanatany à Betongolo.

