Madagascar: PFL 5e journée - FC Rouge freine l'Ajesaia

Les matchs en retard se jouent depuis quelques semaines en jour ouvrable. Deux rencontres ont eu lieu hier dans la capitale. En déplacement, FC Rouge s'est imposé 2 buts à rien contre Ajesaia sur sa pelouse à Antaninkatsaka, dans le compte de la 5e journée. Le score était encore vierge à la pause. FC Rouge a marqué ses deux buts de la victoire en seconde période.

Le premier a été signé Benary et le deuxième a été inscrit par Pito sur penalty. C'était la deuxième victoire du FC Rouge. Avec 6 points après la 5e journée, le club se propulse de la 5e à la 4e place. Malgré cette défaite, l'équipe du Bongolava conserve sa place de dauphin avec 9 points, derrière le Cosfa, leader de la conférence Nord, qui totalise 12 points et reste invaincu après quatre victoires en autant de matchs.

Le deuxième match d'hier a été entre les deux lanternes rouges du même groupe. Tawa Group Boss Club de Toamasina a défait Clinique Zanatany FC du Sofia sur le score de 3 à 1. Leur classement reste inchangé. TGBC se trouve au 6e rang après une victoire et un nul (4 points). L'équipe du Sofia n'a quant à elle enregistré aucune victoire jusqu'ici.

Six matchs de la 6e journée sont programmés ce dimanche, dont à l'affiche les deux rencontres pour le maintien en pole position. Cospn recevra le leader de la conférence Sud, Disciples FC, à Antaninkatsaka. Et Cosfa, premier de la poule du Nord, jouera sur son terrain contre Clinique Zanatany à Betongolo.