Madagascar: La Taverne des pirates - Un spectacle inédit pour la Saint-Valentin

Un dîner-spectacle original et immersif attend les amoureux ce samedi à la Taverne des Pirates, au cœur d'Ambodifotatra, à Sainte-Marie.

L'amour trouvera un décor hors du commun ce samedi à Sainte-Marie. La Taverne des Pirates, bar-restaurant emblématique situé en plein centre-ville d'Ambodifotatra, célèbre la Saint-Valentin avec un concept inédit mêlant gastronomie, musique et mise en scène théâtrale. Une initiative qui promet d'offrir aux couples bien plus qu'un simple dîner aux chandelles.

Pensé comme un véritable dîner-spectacle, l'événement proposera des menus spéciaux Saint-Valentin, soigneusement élaborés pour sublimer la soirée des amoureux. Dans une atmosphère intime et chaleureuse, les convives seront transportés dans un univers inspiré des pirates, grâce à des animations immersives et des scénarios théâtralisés qui rythmeront la soirée. Entre surprises, interactions et moments de complicité, l'expérience se veut à la fois romantique et divertissante.

Immersion

Côté musical, l'ambiance sera portée par Nounous. Originaire de Tamatave, cette artiste à la voix singulière a entamé sa carrière en 2000. Après une période plus discrète, elle signe un retour remarqué sur la scène musicale. Déjà appréciée à Sainte-Marie lors des festivités de fin d'année, elle revient cette fois à la demande du public pour illuminer cette soirée spéciale.

Récemment décorée officier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, elle interprétera des dizaines de titres, alternant chansons romantiques, morceaux internationaux et prestations a cappella, avec plusieurs surprises annoncées au fil de la soirée.

Au-delà du divertissement, cette initiative marque un tournant pour l'établissement. « C'est un spectacle que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est la première fois que la Taverne des Pirates organise une fête d'animation de ce genre et on compte encore continuer dans ce chemin-là », souligne Jean Christopher Sambany, chargé de communication au sein de la Taverne des Pirates. Une volonté affirmée d'innover et de proposer à la clientèle des expériences originales et mémorables.

Cette Saint-Valentin s'annonce ainsi comme un rendez-vous singulier à Sainte-Marie, où amour, musique et mise en scène se conjuguent pour offrir une soirée hors du temps.