Madagascar: Basketball/Saison - Une année de défis internationaux pour les Ankoay

La Fédération Malagasy de Basket-ball (FMBB) a dévoilé son programme d'activités 2026, marqué par un calendrier dense mêlant compétitions nationales, rendez-vous internationaux et actions de formation. Une feuille de route ambitieuse pour structurer la discipline et renforcer la visibilité du basketball a été adoptée lors de l'Assemblée générale ordinaire du mercredi 11 février à la petite salle du Palais des sports de Mahamasina.

Le programme d'activités 2026 pour la FMBB s'étale de février à décembre avec des temps forts dès le premier trimestre. Après l'AGO-AGE, la FMBB prépare les Ankoay à la deuxième fenêtre des qualifications de la Coupe du monde 5x5 seniors hommes, prévue à Dakar du 26 février au 1er mars. Le mois de mars sera consacré au 3x3 avec la Champions Cup à Bangkok, puis le Smatch'in à Antananarivo.

Les championnats nationaux N1A et N1B, hommes et dames, se dérouleront entre avril et juin dans plusieurs zones du pays, notamment à Antsirabe, Mahajanga et Moramanga, confirmant la volonté de décentralisation des activités.

La formation des jeunes occupe une place centrale avec les championnats U14, U16, U18 et U20, programmés dans différentes régions, de Toliara à Fianarantsoa. Le 3x3 reste également un axe stratégique, avec plusieurs compétitions nationales et internationales, dont l'Africa Cup 3x3 à Antananarivo en novembre.

Sur le plan continental, Madagascar visera la qualification à l'Afrobasket U18 et participera à la phase finale africaine, tandis que les seniors seront engagés sur la route de la BAL 2027. À travers ce programme, la FMBB ambitionne de consolider la performance sportive tout en structurant durablement la formation, l'arbitrage et la gouvernance du basket-ball malgache.