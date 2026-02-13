Madagascar: Che Bel Canto - Les artistes fin prêts pour le grand show

Après des semaines de préparation intense, Che Bel Canto s'apprête à offrir un spectacle inoubliable.

Hier à Ankadilalana, la dernière répétition a marqué l'ultime étape avant le grand rendez-vous musical de ce samedi. Depuis le 3 février, cinq séances de répétition ont permis aux artistes d'ajuster chaque détail, d'harmoniser les voix et de synchroniser leurs performances avec les musiciens de Tovoj'Hay. L'enthousiasme est palpable : Johane, Ayam, Tosy, Malala et Nanie, accompagnés de Tovo J'hay, affichent une confiance totale, prêts à offrir une expérience musicale mémorable.

Sur scène, les voix se mêleront pour garantir une prestation d'exception. Fidèle à son concept, Che Bel Canto présentera des interprétations en solo, en duo et en trio, valorisant la richesse et la diversité des voix. Avec plus de 35 chansons au programme, le public pourra redécouvrir les classiques de Tovo J'hay et découvrir de nouvelles compositions, promettant un spectacle à la fois dynamique et renouvelé.

Cette édition marque également l'arrivée de deux nouvelles voix, Johane et Ayam, qui viennent compléter les artistes historiques et insuffler une fraîcheur bienvenue à la scène. « L'objectif est de créer une soirée pleine d'émotions et de souvenirs, un moment festif et mémorable », confie Tosy.

Prévu le 15 février 2026, le spectacle s'annonce comme un événement incontournable pour tous les amateurs de musique, mêlant virtuosité, émotion et complicité sur scène. Créé en 2003, Che Bel Canto confirme ainsi son retour, fidèle à sa promesse d'offrir des soirées inoubliables.