Madagascar: Brickaville - Trois morts dans un 4x4 emporté par la crue

13 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Terrible. Deux fillettes âgées de 5 et 8 ans ainsi que leur grand-mère ont trouvé la mort dans un dramatique accident sur la RN2, à Sahavalaina Brickaville, mercredi soir. Le véhicule 4x4 dans lequel elles se trouvaient a été emporté par une montée soudaine des eaux. À bord se trouvaient cinq personnes, dont les deux enfants et leur grand-mère.

Malgré la présence d'eau déjà sur la chaussée, le chauffeur avait pris la route en direction d'Antananarivo. Soudainement, la crue a submergé le véhicule et l'a entraîné. Des témoins ont assisté à la scène et tenté de porter secours.

Le conducteur et son épouse ont pu être sauvés, mais les trois autres passagères ont été retrouvées sans vie le lendemain matin : la fille aînée vers 7 h 30, la cadette vers 9 h et la grand-mère peu après. Le 4x4 a également été extrait des eaux.

La Brigade de police de la route de Brickaville a expliqué que la circulation reste perturbée dans cette partie de la RN2. Les taxis-brousse ont suspendu leurs trajets à cause du danger, seuls les véhicules tout-terrain et les poids lourds continuant de circuler.

