Sénégal: Instabilité dans les universités - L'Assemblée nationale met en place une mission d'information parlementaire

La Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité dans les universités publiques du Sénégal.

« Dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques éducatives », la commission informe que, le 2 février 2026, « le bureau de l'institution a été saisi pour la mise sur pied d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité constatée dans les universités publiques du pays ». La source précise que la demande ayant « reçu une suite favorable », « une commission composée de 11 députés issus de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée est installée ce 9 février ».

Selon le communiqué signé par le président de la commission, El Hadji Gueye, cette mission « vise à s'enquérir de la situation d'instabilité dans les universités publiques, à interroger les perspectives de toutes les parties prenantes et à recueillir toute la documentation pertinente ».

Elle devra ainsi permettre aux députés de formuler « une analyse juste et probante sur les causes, les conséquences et les pistes de solutions conjoncturelles et structurelles à la crise actuelle ». La commission réaffirme, en outre, « son attachement à la promotion d'un enseignement supérieur apaisé et performant, garant de l'avenir de la jeunesse sénégalaise et du développement du pays ».