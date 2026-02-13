Sénégal: Instabilité dans les universités - L'Assemblée nationale met en place une mission d'information parlementaire

12 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

La Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité dans les universités publiques du Sénégal.

« Dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques éducatives », la commission informe que, le 2 février 2026, « le bureau de l'institution a été saisi pour la mise sur pied d'une mission d'information parlementaire sur la situation d'instabilité constatée dans les universités publiques du pays ». La source précise que la demande ayant « reçu une suite favorable », « une commission composée de 11 députés issus de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée est installée ce 9 février ».

Selon le communiqué signé par le président de la commission, El Hadji Gueye, cette mission « vise à s'enquérir de la situation d'instabilité dans les universités publiques, à interroger les perspectives de toutes les parties prenantes et à recueillir toute la documentation pertinente ».

Elle devra ainsi permettre aux députés de formuler « une analyse juste et probante sur les causes, les conséquences et les pistes de solutions conjoncturelles et structurelles à la crise actuelle ». La commission réaffirme, en outre, « son attachement à la promotion d'un enseignement supérieur apaisé et performant, garant de l'avenir de la jeunesse sénégalaise et du développement du pays ».

