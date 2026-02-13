Sénégal: Crise à l'UCAD - La Coordination Nationale des Jeunes Imams et Oustaz du pays pour le dialogue

12 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Coordination Nationale des Jeunes Imams et Oustaz du Sénégal (CNJIOS) est sortie de sa réserve face à la situation tendue qui prévaut à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué rendu public ce 12 février 2026 à Dakar, l'organisation, basée à Keur Massar, dit suivre les événements avec « une profonde préoccupation».

Pour la CNJIOS, l'université demeure « le temple du savoir » et « le symbole vivant de l'espérance nationale ». Elle rappelle que les étudiants incarnent « l'intelligence en construction et la promesse d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère ». À ce titre, toute crise affectant l'institution dépasse le cadre académique et interpelle « la Nation tout entière ».

Face aux tensions actuelles, la Coordination appelle « solennellement à l'apaisement » et plaide pour « un dialogue sincère et responsable » entre les autorités et les représentants des étudiants. Elle insiste sur la nécessité de privilégier des « solutions concertées », soulignant que la préservation de la paix sociale et la continuité des activités académiques doivent constituer une priorité collective.

Dans son texte, la CNJIOS évoque également la question du maintien de l'ordre. Elle rappelle que celui-ci, « dans un État de droit, doit s'exercer dans une posture républicaine, mesurée et proportionnée, respectueuse de la dignité humaine et des libertés fondamentales ». « La stabilité ne saurait se construire sans confiance », avertit-elle.

L'organisation religieuse a, par ailleurs, présenté ses condoléances à la famille de l'étudiant Abdoulaye Ba, décédé dans ce contexte de crise. Elle prie pour le repos de son âme et exprime sa compassion à ses proches. En conclusion, la Coordination, dirigée par Mohamed Ibrahima Ndieguène, réaffirme son engagement pour « l'encadrement religieux, civique et social de la jeunesse » et se dit disponible pour toute initiative en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la sauvegarde du système éducatif sénégalais.

