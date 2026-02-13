Sénégal: Crise à l'UCAD - La Coordination Nationale des Jeunes Imams et Oustaz du pays pour le dialogue

La Coordination Nationale des Jeunes Imams et Oustaz du Sénégal (CNJIOS) est sortie de sa réserve face à la situation tendue qui prévaut à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué rendu public ce 12 février 2026 à Dakar, l'organisation, basée à Keur Massar, dit suivre les événements avec « une profonde préoccupation».

Pour la CNJIOS, l'université demeure « le temple du savoir » et « le symbole vivant de l'espérance nationale ». Elle rappelle que les étudiants incarnent « l'intelligence en construction et la promesse d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère ». À ce titre, toute crise affectant l'institution dépasse le cadre académique et interpelle « la Nation tout entière ».

Face aux tensions actuelles, la Coordination appelle « solennellement à l'apaisement » et plaide pour « un dialogue sincère et responsable » entre les autorités et les représentants des étudiants. Elle insiste sur la nécessité de privilégier des « solutions concertées », soulignant que la préservation de la paix sociale et la continuité des activités académiques doivent constituer une priorité collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son texte, la CNJIOS évoque également la question du maintien de l'ordre. Elle rappelle que celui-ci, « dans un État de droit, doit s'exercer dans une posture républicaine, mesurée et proportionnée, respectueuse de la dignité humaine et des libertés fondamentales ». « La stabilité ne saurait se construire sans confiance », avertit-elle.

L'organisation religieuse a, par ailleurs, présenté ses condoléances à la famille de l'étudiant Abdoulaye Ba, décédé dans ce contexte de crise. Elle prie pour le repos de son âme et exprime sa compassion à ses proches. En conclusion, la Coordination, dirigée par Mohamed Ibrahima Ndieguène, réaffirme son engagement pour « l'encadrement religieux, civique et social de la jeunesse » et se dit disponible pour toute initiative en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la sauvegarde du système éducatif sénégalais.