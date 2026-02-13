Afrique: Le ministre des AE rencontre le président de la commission de l'UA

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddin Salem Ahmed, a rencontré aujourd'hui M. Mahmoud Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, au siège de la Commission à Addis-Abeba.

Au cours de la rencontre, le ministre a exprimé la satisfaction du Soudan d'avoir pris la parole devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau ministériel après une interruption de cinq années, réaffirmant la volonté du Soudan de poursuivre l'action conjointe avec l'Union Africaine afin de surmonter la phase actuelle et de soutenir les efforts de paix et de reconstruction. Il a également évoqué le retour du Gouvernement de l'Espoir dans la capitale nationale, Khartoum, après trois années d'absence.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé l'Union africaine à lever la suspension de l'adhésion du Soudan, à la suite de la satisfaction de la condition fondamentale consistant en la formation du Gouvernement civil de l'Espoir, conformément au principe des solutions africaines aux problèmes du continent et à la mise en oeuvre de l'initiative visant à faire taire les armes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine a renouvelé l'engagement de l'Union à soutenir le Soudan dans son parcours vers une paix globale et un développement durable, soulignant l'attachement de l'Afrique à la souveraineté du Soudan et à l'unité de son territoire, rejetant toute mesure parallèle et affirmant la poursuite du travail de la Commission avec les partenaires pour appuyer la stabilité du Soudan.