Afrique de l'Est: Le ministre des AE rencontre le secrétaire exécutif de l'IGAD

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem, a rencontré aujourd'hui M. Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au siège du Département de la paix et de la sécurité de l'IGAD à Addis-Abeba.

Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a exprimé la satisfaction du Soudan quant à son retour au sein de l'IGAD en tant que membre fondateur, soulignant l'espoir du pays de voir l'organisation jouer un rôle actif dans l'accompagnement du Soudan durant la phase de consolidation et de construction de la paix, de développement durable et de reconstruction. Il a également évoqué le retour du Gouvernement de l'Espoir dans la capitale nationale, Khartoum, après trois années d'absence, adressant une invitation au secrétaire exécutif à visiter Khartoum dans les plus brefs délais.

De son côté, M. Workneh Gebeyehu a exprimé la satisfaction de l'IGAD face au retour du Soudan au sein de l'organisation, qualifiant cette démarche de retour à la famille. Il a réaffirmé l'engagement de l'IGAD à soutenir la stabilité et la paix au Soudan, à appuyer ses efforts en matière de consolidation de la paix et de reconstruction, tout en insistant sur le respect de la souveraineté du Soudan, de son unité territoriale et sur le rejet de toute ingérence extérieure négative dans ses affaires internes.