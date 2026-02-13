Afrique de l'Est: Le ministre des AE rencontre le secrétaire exécutif de l'IGAD

13 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem, a rencontré aujourd'hui M. Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au siège du Département de la paix et de la sécurité de l'IGAD à Addis-Abeba.

Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a exprimé la satisfaction du Soudan quant à son retour au sein de l'IGAD en tant que membre fondateur, soulignant l'espoir du pays de voir l'organisation jouer un rôle actif dans l'accompagnement du Soudan durant la phase de consolidation et de construction de la paix, de développement durable et de reconstruction. Il a également évoqué le retour du Gouvernement de l'Espoir dans la capitale nationale, Khartoum, après trois années d'absence, adressant une invitation au secrétaire exécutif à visiter Khartoum dans les plus brefs délais.

De son côté, M. Workneh Gebeyehu a exprimé la satisfaction de l'IGAD face au retour du Soudan au sein de l'organisation, qualifiant cette démarche de retour à la famille. Il a réaffirmé l'engagement de l'IGAD à soutenir la stabilité et la paix au Soudan, à appuyer ses efforts en matière de consolidation de la paix et de reconstruction, tout en insistant sur le respect de la souveraineté du Soudan, de son unité territoriale et sur le rejet de toute ingérence extérieure négative dans ses affaires internes.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.