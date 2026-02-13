Afrique de l'Est: L'association des étudiants soudanais à l'Université de Juba salue le soutien du président de CST et de l'ambassade du Soudan

13 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Association des étudiants soudanais à l'Université de Juba a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au président du Conseil de souveraineté de transition, le Lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi qu'à l'ambassade de la République du Soudan en République du Soudan du Sud, pour leur soutien continu aux étudiants soudanais inscrits à l'université.

L'association a salué l'initiative du président du Conseil de souveraineté visant à prendre en charge le paiement des frais de scolarité des étudiants soudanais à l'Université de Juba, affirmant que cette démarche a eu un impact significatif dans l'allègement des charges financières et a permis aux étudiants de poursuivre leur parcours académique sans obstacles. Elle a estimé que cette initiative reflète l'intérêt des dirigeants pour l'avenir de la jeunesse soudanaise et leur engagement à soutenir son parcours éducatif.

Elle a également loué le rôle joué par l'ambassade du Soudan à Juba, représentée par Son Excellence l'ambassadeur et les membres de la mission, dans le suivi et la facilitation des procédures de paiement des frais, ainsi que son soutien constant aux activités et initiatives de l'association, contribuant ainsi au renforcement des liens entre les étudiants et à la promotion de leurs causes.

L'Association des étudiants soudanais à l'Université de Juba a souligné que ce soutien constitue une motivation pour déployer davantage d'efforts et de persévérance afin d'être de dignes représentants de leur pays et de contribuer activement à la construction de l'avenir du Soudan.

