Congo-Brazzaville: Circulation routière - Des conducteurs de motos de Makoua reçoivent des kits de sécurité

Le ministre d'Etat, Firmin Ayessa, a offert le 12 février, par l'entremise du député siégeant de la circonscription électorale unique de Makoua, dans le département de la Cuvette, Frédéric Yeka, des kits de sécurité à cinq cents jeunes conducteurs de taxis motos afin de les mettre à l'abri de toutes les dérives.

Composée de 1000 casques à raison de deux par motocycle, des cartes grises, des plaques d'immatriculation et des chasubles, en attendant l'examen du permis de conduire prévu les 20 et 21 février, l'initiative placée sous le label de « L'opération coup de poing motos dans le district de Makoua » est accompagnée par la Direction générale des transports terrestres.

C'est le sous-préfet de Makoua, Ibata Osseté Apendi, qui a planté le décor lors de la cérémonie de remise de ce don qu'il a qualifié d'un geste de portée sociale et citoyenne remarquable de la part de l'élu de Makoua, Firmin Ayessa. « En effet, la remise de mille casques, cinq cents cartes grises, accompagnées de plaques d'immatriculation ainsi que l'organisation d'une formation sanctionnée par l'obtention du permis de conduire, constitue une action concrète et significative en faveur des conducteurs de motos de notre district. Ce geste, loin d'être anodin, représente un grand soulagement pour de nombreux usagers qui pourront désormais exercer leurs activités en toute légalité et en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur », a-t-il déclaré.

Selon lui, il s'agit d'un pas important vers l'amélioration de l'ordre public, de la sécurité routière et de la professionnalisation du secteur du transport urbain. Saluant la volonté de Firmin Ayessa à accompagner les efforts des pouvoirs publics dans la promotion du développement local, Ibata Osseté Apendi a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements et documents reçus, à respecter scrupuleusement le code de la route et à faire preuve de civisme afin que ce geste produise pleinement les effets escomptés.

Le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, dont l'apport a consisté, entre autres, à apporter des chasubles dans cette opération, s'est félicité de l'initiative de l'élu de Makoua. Pour lui, il est souvent difficile de trouver dans un département des autorités ou des élus qui se soucient du bien-être de la population à l'image de ce qui se passe à Makoua. Il a rappelé que le gouvernement, par l'entremise du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a pris des dispositions pour règlementer l'activité des transports à deux roues (Taxis-motos et de toutes les personnes qui utilisent les véhicules à deux ou trois roues).

« Pour exercer cette activité, il y a des règles, il faut être formé, avoir son permis de conduire et ensuite être immatriculé avec sa moto au niveau de la Direction départementale des transports terrestres, il faut immatriculer votre moto. Mais, être immatriculé ne suffit pas, il faut aussi avoir une chasuble et deux casques dont un pour le conducteur et l'autre pour le passager. L'Etat a pris des mesures drastiques pour réprimer ceux qui ne respecteront pas les textes. Donc, si les forces de l'ordre rencontrent quelqu'un qui n'a pas de casque, qui n'a pas de chasuble, qui n'a pas d'immatriculation et qui n'a pas de permis de conduire, sa moto sera détruite », a-t-il sensibilisé. Il a appelé au respect des textes et à se faire former avant d'annoncer l'organisation, les 20 et 21 février, à Makoua, de l'examen pour l'obtention du permis de conduire.

Des engagements électoraux pris

Le représentant du collectif des conducteurs des taxis-motos de Makoua, Judicaël Dieudonné Abo, a rappelé que cette dotation fait suite à la requête introduite auprès de leur député, au lendemain du lancement de l'opération « Zéro Kuluna » par la Direction générale de la sécurité présidentielle, couplée à la destruction des motos dépourvues de toutes pièces. Une opération devant s'étendre sur toute l'étendue du territoire national dont le district de Makoua.

« Devant cette situation préoccupante, n'ayant pas des moyens financiers conséquents pour faire face aux dépenses liées à la régularisation de notre situation, nous avons donc sollicité l'appui de notre député titulaire, le ministre d'État Firmin Ayessa. Ce dernier n'a pas hésité, il s'est engagé résolument à nous épargner et à nous protéger en prenant la charge de tous les frais liés à la formation et à nous équiper. Nous lui disons un grand merci pour ce geste de coeur, d'amour. Un geste que le bon Dieu saura le récompenser », a indiqué Judicaël Dieudonné Abo.

Au nom des forces vives de Makoua, il a rendu un vibrant hommage au président Denis Sassou N'Guesso qui a fait de Firmin Ayessa un ministre d'Etat et son directeur local de la campagne à Makoua. « Soyez convaincus que nous ne ménagerons aucun effort, à vos côtés, sous vos ordres, pour faire élire notre champion, le grand timonier, le très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, par un score défiant toute concurrence. Faites-nous confiance, comptez sur nous, nous n'allons pas vous décevoir », a-t-il assuré.

Remettant un échantillon du don aux bénéficiaires, il a souligné que ces kits leur permettront d'être en harmonie avec la loi car on ne peut pas engager un conducteur sur la voie publique sans être formé. « Dans cet effort qui est en train d'être fait, nous avons choisi dans un premier temps un échantillon de cinq cents conducteurs des motos qui sont en formation dans la salle du centre culturel. Je demande aux candidats d'être assidus, de respecter les encadreurs, de s'impliquer dans la pratique, parce que le permis on ne le donne pas. A l'issue de la formation, vous serez en harmonie avec les textes en vigueur », a-t-il expliqué en substance.

Notons que cette cérémonie s'est déroulée au siège de la sous-préfecture de Makoua, en présence du directeur de cabinet du ministre d'Etat, en charge de la Fonction publique, Christian Aboké-Ndza, et du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Prince Michrist Kaba Mboko.