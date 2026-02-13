Organisé par les éditions Alliance Koongo, le colloque qui porte sur « Denis Sassou N'Guesso: de l'écriture du destin à la pensée de l'émergence» se tiendra du 6 au 8 mars prochain à Brazzaville.

Conçu par l'écrivain et critique littéraire Ramsès Bongolo, le projet porté par les Editions Alliance Koongo met un accent sur la littérature politique congolaise marquée par la figure du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont les écrits et discours dessinent une trajectoire partant d'une nécessité historique (Le destin) vers une ambition collective (L'émergence). Il se propose de décrypter cette pensée pour en extraire les leviers de développement applicables à la jeunesse.

Axé sur le passage d'une destinée construite à l'ambition de l'émergence économique du Congo, ce colloque analysera le leadership et la pensée du chef de l'Etat du Congo. Quant aux thèmes centraux, les discussions porteront généralement sur la "Pensée de l'émergence" prônée par le président Denis Sassou N'Guesso, illustrée par des ouvrages tels que «Le manguier, le fleuve et la souris». S'agissant du destin et de la réalisation, le colloque mettra en lumière la littérature produite en son hommage, soulignant le "destin" de l'homme et la "gloire" du pays, souvent liés à ses actions de développement.

En ce qui concerne l'approche littéraire et politique, l'analyse abordera le style d'écriture politique du dirigeant, souvent axé sur la souveraineté, la fidélité, et les défis de la gouvernance en Afrique. L'événement s'inscrira dans la promotion d'une vision de modernisation du Congo (Le "Chemin d'avenir"), saluée par des instances comme le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique.

Ce type de colloque permet de comprendre comment Denis Sassou N'Guesso façonne sa propre image politique à travers ses écrits et les discours qui lui sont consacrés. S'agissant des résultats attendus à l'issue de ces assises, les organisateurs devraient publier des Actes puis renforcer le lien entre les institutions culturelles et les initiations citoyennes.

Pour le concepteur de ce colloque, Ramsès Bongolo, la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit ; d'abord par le récit de son histoire, ensuite par la maîtrise de son avenir. Cette maxime pourrait résumer la trajectoire d'un homme d'État dont l'influence a traversé plusieurs époques de l'histoire congolaise et africaine. « Denis Sassou N'Guesso, figure tutélaire de la politique du Congo, incarne une évolution intellectuelle et pragmatique qui passe du rôle de garant de l'unité nationale à celui de stratège de la modernisation économique», souligne Ramsès Bongolo.

Notons que le comité d'organisation de ce colloque est présidé par Ramsès Bongolo, éditeur, écrivain, critique littéraire ; secondé par Ansi Gerauld Mertone (Ecrivain-magistrat) et Me Cyr Sita (Ecrivain-juriste). Il a, entre autres, comme membres Christ Arnaud Mowondabeka Bokilo; Yoann Bopaka, Mavie Bob Akele (Magistrat), Anicet Douniama (Ecrivain). Les membres d'honneur sont Féréol Gassakys, député-écrivain; Antoine Obam'Ondon, député-écrivain; Vadim Osdet Mvouba, député; Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza; Chardin Kala, directeur général des Arts et des Lettres, écrivain; Mireille Opa Élion, directrice générale de l'Artisanat, écrivaine; Samuel Kidiba, conseiller de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs; Daniel Isaac Itoua (Ecrivain-chercheur); Ondaye Akiera (Ecrivain) ; Willy Gom ; Virginie Ngolo Awé ; Itoua L'Okalé, tous écrivains.

Le comité scientifique, de son côté, est présidé par le Pr Félix Yékoka, suivi du Dr Ulrich Baral-Angui; Dr Paul Efaka; Dr Winner Franck Palmers, tous de l'Université Marien-Ngouabi; David Gomez Dimixson, écrivain-traducteur (Trilingue). Le secrétariat de ce colloque sera assuré par les Drs Dreid Miché Kodia ; Rosin Loemba; Dr Guy Armand Mampassi Nkosso et le Dr Armelie Isis Ngatsio, tous de l'Université Marien-Ngouabi.