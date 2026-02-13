Afrique de l'Ouest: Journée mondiale de la radio 2026 - L'IA doit renforcer la crédibilité de la radio, pas l'affaiblir

communiqué de presse

En cette Journée mondiale de la radio 2026, la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) se joint aux radiodiffuseurs, journalistes et acteurs des médias du monde entier pour célébrer le thème « La radio et l'intelligence artificielle : L'IA est un outil, pas une voix ».

Ce thème intervient à un moment décisif pour la radio, alors que l'intelligence artificielle (IA) transforme rapidement la manière dont les contenus sont produits, diffusés et consommés sur les plateformes numériques.

Internet a déjà profondément bouleversé les médias traditionnels, y compris la radio. Pour beaucoup, l'émergence et l'évolution fulgurante de l'IA ne font qu'accélérer cette mutation et en aggraver les conséquences.

Pourtant, malgré ces défis, la radio demeure le support d'information le plus accessible et le plus fiable pour des millions de personnes, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle continue de jouer un rôle essentiel dans l'accès à l'information, la participation citoyenne, la valorisation des cultures locales et la responsabilité démocratique, témoignant ainsi de la résilience remarquable de ce média.

C'est précisément cette résilience qui donne précisément à la radio les moyens d'exploiter des opportunités offertes par l'IA. Celle-ci recèle un potentiel considérable pour rendre la radio plus efficace, plus utile et, à terme, plus percutante. Amélioration de la collecte d'informations, renforcement de l'engagement des audiences, traduction linguistique, archivage, optimisation des salles de rédactions : exploitées de manière réfléchie, les possibilités de l'IA peuvent renouveler la vocation de la radio en tant qu'espace démocratique partagé. L'IA peut permettre à la radio de mieux servir des communautés diverses, d'étendre sa portée aux publics mal desservis et de renforcer la radiodiffusion d'intérêt public.

Cependant, dans une sous-région où la prolifération des régimes de juntes et les prolongations de mandats obtenues dans des conditions controversées mettent les normes démocratiques à rude épreuve, le risque d'un détournement de l'IA ne saurait

être ignoré. Son intégration doit être encadrée par des normes éthiques rigoureuses, la transparence et le respect de l'indépendance éditoriale. À mesure que les outils d'IA influencent davantage la création et la diffusion de contenus, il est impératif de préserver l'exactitude de l'information, la supervision humaine, la protection des données ainsi que l'autonomie des journalistes et des publics.

En cette Journée mondiale de la radio, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir une innovation qui renforce la mission de service public de la radio, tout en plaidant pour des politiques et des pratiques garantissant que l'IA serve, plutôt qu'elle ne compromette, les impératifs de crédibilité, de confiance, de liberté des médias et de liberté d'expression en Afrique de l'Ouest et dans le monde.