Afrique: Algérie-Niger - Normalisation des relations, les ambassadeurs de retour à leur poste

13 Février 2026
Les relations entre Alger et Niamey s'étaient dégradées en avril 2025 quand Alger avait annoncé avoir abattu un drone malien. Les trois pays de l'AES avaient alors rappelé leurs ambassadeurs pour consultations. L'Algérie avait aussi retiré ses représentants. Avec Niamey, l'heure est donc désormais au réchauffement.

Fin de la crise diplomatique. Les ambassadeurs reprennent leurs postes : celui du Niger à Alger l'a fait jeudi 12 février 2026. Celui d'Algérie à Niamey va faire de même, sur décision du président Abdelmadjid Tebboune. Une mesure qui témoigne, selon le communiqué algérien, de la haute importance qu'accorde le chef de l'État algérien au renforcement des relations avec le Niger. Elle doit, poursuit Alger, favoriser la relance du dialogue au plus haut niveau, et la concrétisation de projets stratégiques.

Ces derniers temps, les deux voisins ont affiché plusieurs signes de détente. La semaine dernière, devant la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a convié Abdourahamane Tiani à une visite officielle à Alger. Fin janvier, une importante délégation algérienne s'était rendue à Niamey, conduite par le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab. Ils avaient notamment abordé les projets du champ pétrolier de Kafra, dans le nord du Niger, et celui du gazoduc transsaharien.

Si la reprise des relations est effective côté nigérien, elles sont toujours glaciales entre Bamako et Alger. Les autorités maliennes de transition accusent l'Algérie de s'ingérer dans les affaires maliennes et de soutenir les groupes « terroristes ».

