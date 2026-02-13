Maroc: Hommage aux artistes Abdelhaq Sijelmassi et Abdelkrim Ouazzani

Avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, en partenariat avec la Commune de Casablanca et en collaboration avec la Société de développement local Casablanca animation et événements (Casa Events) ainsi que l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, l'Association Atelier Athar Art organise la deuxième édition du Symposium de sculpture et de céramique. Cet événement se tiendra dans l'espace patrimonial de l'ancienne Cathédrale du Sacré-Coeur, du 12 au 15 février 2026.

Cette édition rend hommage à l'un des pionniers majeurs de la sculpture marocaine contemporaine, Abdelkrim Ouazzani, dont les oeuvres ont profondément marqué l'histoire des arts plastiques, établissant de nouvelles références visuelles.

L'événement est également dédié à l'artiste Abdelhaq Sijelmassi, reconnu pour son parcours exceptionnel qui marie héritage esthétique et exploration créative, illustrant une rencontre harmonieuse entre tradition ancrée et modernité innovante. En mettant en lumière ces deux grandes figures, le symposium réaffirme son engagement envers les valeurs de gratitude et de reconnaissance, tout en créant un espace artistique où mémoire et imagination se rejoignent.

L'objectif de ce forum est de redonner une place de choix aux arts de la sculpture et de la céramique, à travers une série d'événements marquants. Une exposition collective réunissant des artistes marocains et internationaux sera organisée, accompagnée d'un colloque spécialisé sur le thème *Sculpture et céramique artistique : expériences créatives et valeurs esthétiques*, qui se déroulera ce vendredi en matinée.

Ce colloque s'inscrit dans une démarche d'analyse approfondie des expériences d'artistes ayant fait évoluer ces disciplines, les enrichissant avec des expressions contemporaines. La discussion réunira des chercheurs et critiques d'art venus du Maroc et d'ailleurs.

En complément, un atelier artistique sera animé à destination des étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Parallèlement, des sessions de formation seront dirigées par des artistes reconnus tels que l'artiste japonaise Ichiko Inose, le créateur canadien Michel Gautier ainsi que des artistes marocains de renom.

Le symposium devait s'ouvrir par une exposition inaugurale dans le cadre patrimonial de l'ancienne Cathédrale du Sacré-Cœur. Ce rendez-vous artistique original se poursuivra à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts jusqu'au 28 février 2026. Cette exposition représente un carrefour esthétique majeur où des artistes aux horizons variés dialogueront à travers leurs œuvres. Les participants y exploreront des approches nouvelles oscillant entre imaginaire et réalité, faisant preuve d'innovation tout en maîtrisant les techniques classiques. Une rencontre conviviale avec les artistes honorés est également prévue vendredi après-midi.

Enfin, plusieurs lieux emblématiques de Casablanca ont été sélectionnés pour accueillir les activités du symposium. Le jardin de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts ainsi que la salle d'exposition Farid Belkahia offriront un cadre propice à des interactions riches entre les artistes, le public, les professionnels et les acteurs culturels locaux, nourrissant des échanges dynamiques et créatifs tout au long de cet événement incontournable.

Programme :

Vendredi 13 février : Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca

9h00 : Atelier animé par l'artiste céramiste japonaise Ichiko Inose.

Vendredi 13 février : l'espace patrimonial (ancienne Cathédrale du Sacré-Coeur)

9h00 : Colloque spécialisé : « Sculpture et céramique artistique : expériences créatives et valeurs esthétiques»

Première séance «Expériences créatives» : Said Guihia (Maroc) , Mehdi Zouak ( Maroc) , Michel Gautier (Canada), Ali Aljabri (Oman), El Bachir Adnan Meatek (Libye), Ichiko Inose (Japon), Mustapha Ghazlani (Maroc). Modération : Abdellah Cheikh. Rapporteurs : Mostafa Bizadi (arabe) et Hamid Dades (français). Deuxième séance «Valeurs esthétiques»: Hassan Zouhal (Maroc), Salam Jabbar (Irak), Mohamed Rachdi (Maroc),, Madiha Ennajar (Tunisie), Abdellatif Laroui (Maroc), Ali El Asli (Maroc), Laghdache Hassan (Maroc). Modération : Abdelilah Rabhi. Rapporteurs : Mostafa Bizadi (arabe) et Hamid Dades (français).

15h : Rencontre avec les artistes sculpteurs Abdelhaq Sijelmassi et Abdelkrim Ouazzani. Modération : le critique d'art Brahim El Haissan. Intervenants : Driss Kattir, Bouabid Bouzaid, Mohammed Sijelmassi.

Samedi 14 février : Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca

9h00 : Atelier animé par les artistes sculpteurs marocains Mohammed Ghazoula Mustapha Bakhchi et Mohammed Elaadi .

Atelier d'écriture autour de la céramique et de la sculpture animé par Benyounes Amirouche, artiste et critique d'art.

Dimanche 15 février : l'espace patrimonial (ancienne Cathédrale du Sacré-Coeur)

10h00 : Projection d'un film documentaire autour de l'expérience sculpturale de L'Eauchichi Hammadi(Tunisie).

Visites guidées en compagnie des lauréats de l'ESBAC. NB : L'exposition collective restera ouverte au public jusqu'au 28 février 2026.