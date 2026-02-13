Madagascar: Cyclone Gezani - Trois nouveaux chefs de région nommés en plein sinistre

Le gouvernement nomme de nouveaux pilotes en pleine tempête. Mercredi dernier, en conseil des ministres, de nouveaux chefs de région par intérim ont été nommés à Atsinanana, Alaotra Mangoro et Analanjirofo. Une décision qui intervient dans le contexte de la déclaration de sinistre national, après le passage dévastateur du cyclone Gezani dans la province de Toamasina.

À Atsinanana, épicentre des dégâts, Jean Jugus Razafiarison prend les commandes. Administrateur civil de carrière et médecin de formation, il connaît déjà le terrain. Ancien préfet de Toamasina, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur et spécialiste en gestion des risques et des catastrophes, il a également occupé le poste de directeur général de la décentralisation au sein du même ministère.

Un profil, visiblement, aguerri pour une région aujourd'hui à genoux. À Alaotra Mangoro, le choix s'est porté sur Elire Joseph Rabemananjara. Figure politique bien connue dans la région, il a longtemps évolué dans le cercle de Pierrot Rajaonarivelo. Un homme de réseaux qui devra désormais transformer son expérience en levier d'action concrète face à l'urgence. Arnaud Tody, ancien député de Soanierana Ivongo, devient chef de région d'Analanjirofo. Lui aussi hérite d'un territoire fragilisé par les intempéries et confronté à d'importants défis humanitaires et infrastructurels.

Contraintes budgétaires

Ces nominations ne sont pas anodines. Elles traduisent une volonté de reprise en main rapide de l'exécutif régional dans un contexte d'exception. Routes coupées, habitations détruites, bâtiments publics endommagés : Gezani a laissé derrière lui un paysage de désolation, notamment dans la capitale de l'Atsinanana. Les nouveaux responsables auront la lourde tâche de coordonner les secours, d'évaluer les dégâts et, surtout, de piloter la reconstruction ou la refondation.

Il ne s'agira pas seulement de rebâtir des infrastructures, mais de restaurer la confiance, de relancer l'activité économique et de redonner espoir à des populations durement éprouvées. Mais la volonté politique ne suffira pas, car reconstruire exige des moyens. Des moyens conséquents. Les initiatives, aussi ambitieuses soient-elles, devront s'appuyer sur des financements solides, dans un contexte budgétaire déjà contraint et une trésorerie régionale qui semble très tendue.

Dans l'immédiat, les regards sont tournés vers ces nouveaux chefs de région. Leur mission commence sous pression. Entre urgence humanitaire et impératif de reconstruction, ils devront prouver rapidement que ces nominations sont plus qu'un simple ajustement administratif.