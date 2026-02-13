Madagascar: Test de crédibilité

Vents violents, pluies diluviennes, infrastructures détruites, familles déplacées : le bilan humain et matériel de Genazi rappelle avec brutalité la vulnérabilité chronique de la Grande Île face aux catastrophes climatiques.

Test de crédibilité

Comme cela a toujours été le cas à chaque période de catastrophes naturelles, la solidarité nationale est appelée à combler l'urgence et, une fois de plus, la communauté internationale est sollicitée. Le colonel chef d'État a réuni les partenaires dans l'objectif d'obtenir des aides d'urgence afin d'éviter que la catastrophe naturelle ne se transforme en crise humanitaire durable.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la première à répondre favorablement à l'appel, en débloquant 250 000 dollars. Signal important de futures interventions internationales, cet appui, aussi minime soit-il, comparé à l'ampleur des dégâts, permettra déjà d'apporter des médicaments, du matériel sanitaire et un soutien logistique dans les zones sinistrées.

Force est cependant de reconnaître que les besoins dépassent largement le cadre sanitaire. Les autorités auront encore à faire face au relogement des sinistrés, à la sécurité alimentaire, à la réhabilitation des routes et des écoles, et au rétablissement des réseaux d'eau et d'électricité. Aux yeux des observateurs, la gestion de cette crise constitue un test majeur de capacité pour le régime de refondation.

La présence constante du colonel Michaël Randrianirina démontre sa volonté d'être auprès de la population victime de Genazi. Mais là où se joue réellement sa crédibilité, et celle de l'ensemble de l'équipe gouvernementale qui se mobilise également sur le terrain, c'est au niveau de l'ampleur des aides qu'apporteront les partenaires internationaux, mais également, et surtout, au niveau de sa capacité à coordonner et à réaliser les actions sur le terrain pour rétablir, dans les plus brefs délais, la situation socioéconomique du pays, qui se trouve actuellement dans une double crise : politique, née du changement récent de régime, et socioéconomique, née de ce cyclone particulièrement destructeur.