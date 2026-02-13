Madagascar: CUA - Appel à la solidarité pour les sinistrés

Collecte de dons. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a lancé une opération de solidarité en faveur des sinistrés de Toamasina, touchés par les dégâts causés par le cyclone Gezani. Une collecte de dons est organisée devant l'Hôtel de Ville afin de soutenir les familles affectées.

La mairesse de la CUA, Harilala Ramanantsoa, a mis en avant l'importance de la mobilisation collective face à cette situation. Elle a rappelé que l'entraide demeure essentielle pour accompagner les populations de la côte Est, éprouvées par les intempéries. La réception des dons a débuté hier et se poursuivra jusqu'à dimanche. Les citoyens sont invités à apporter des couvertures, des vêtements, des ustensiles de cuisine, des équipements ménagers ainsi que tout objet encore en bon état.

Déploiement technique. Les sapeurs-pompiers d'Antananarivo seront également déployés à Toamasina pour renforcer les opérations de dégagement des voies publiques et d'évacuation des eaux stagnantes. Selon le commandant Éric Ralaivaonoro, « cette intervention vise à appuyer les actions engagées au profit des habitants encore affectés par les inondations ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures de soutien mises en place à la suite du passage du météore.