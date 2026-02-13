Madagascar: Médiature de la République - Solidarité avec les sinistrés du Gezani

13 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Face aux dégâts causés par le cyclone Gezani dans plusieurs régions du pays, la Médiature de la République a publié un communiqué pour exprimer sa solidarité et son soutien aux populations sinistrées. Elle s'incline avec respect devant les pertes en vies humaines et les destructions matérielles, et apporte réconfort aux familles touchées.

La Médiature a rappelé que chaque citoyen dispose du droit à la protection et à une assistance rapide, particulièrement en période de crise. Elle a salué les initiatives des autorités gouvernementales, des techniciens et des responsables de terrain pour la distribution de l'aide et la sécurisation des populations.

Protection des droits

Les dommages aux habitations et aux infrastructures compliquent le quotidien de nombreuses familles. La Médiature souligne l'importance de renforcer l'accompagnement des populations et d'assurer l'acheminement rapide des secours. Les responsables sont encouragés à multiplier les efforts pour faciliter la reconstruction et le retour à la normale dans les zones sinistrées.

La Médiature assume son rôle de protection des droits des sinistrés et appelle à une mobilisation collective, nationale et internationale, pour soutenir les opérations de secours et la remise en état des infrastructures et de la vie communautaire.

