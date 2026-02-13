Madagascar: Andry Rajoelina - Message de compassion aux victimes de Gezani

L'ancien président Andry Rajoelina multiplie les sorties médiatiques ces derniers temps. Mercredi dernier, au lendemain du passage du cyclone Gezani qui a complètement ravagé la ville de Toamasina, l'ex-chef d'État a publié sur sa page Facebook un message de compassion, de soutien et de solidarité envers la population de la Ville du Grand Port.

Il n'a pas non plus manqué de présenter ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie à la suite de cette catastrophe naturelle.

Depuis l'exil, l'ancien locataire d'Iavoloha appelle la population betsimisaraka à faire preuve de courage et de foi, afin que chacun puisse puiser la force nécessaire pour affronter la période de reconstruction et de réhabilitation. Andry Rajoelina exhorte ainsi le peuple malagasy à s'en remettre entre les mains de Dieu.

Par ailleurs, d'après les informations, la plateforme politique Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina (MAPAR) prévoirait d'effectuer incessamment des actions sociales au profit des sinistrés et des victimes du cyclone Gezani. Les autorités de refondation ayant appelé tout un chacun à prioriser la solidarité nationale, ce cyclone dévastateur pourrait servir de tremplin pour restaurer la cohésion et la réconciliation nationales.