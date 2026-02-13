Afrique du Nord: Au pays - Hausse de 24,19% du résultat net consolidé de la société Maghreb Oxygène en 2025.

13 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net consolidé de la société marocaine Maghreb Oxygène S.A, spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels, médicaux, alimentaires et spéciaux, a enregistré une progression de 24,19% au 31 décembre 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

Ce résultat net s'est établi à 15,447 millions de dirhams (MDH) contre 12,428 MDH en 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 6% à 330,365 MDH contre 311,411 MDH en 2024.

Le coût des biens et services vendus a été comptabilisé à 185,617 MDH contre 181,745 MDH en 2024. Quant aux charges de personnel, elles se sont élevées à 46,611 MDH contre 45,353 MDH au 31 décembre 2024, soit une augmentation de 1,258 MDH. Les autres charges et produits d'exploitation ont connu toutefois une baisse de 7,955 MDH, passant de 69,044 MDH en 2024 à 61,089 MDH un an plus tard ;

Au terme de la période sous revue, la société Maghreb Oxygène a vu son résultat opérationnel consolidé progresser de 54,32% avec un solde de 13 MDH contre 8,1 MDH au terme de l'exercice 2024.

« Les résultats de Maghreb Oxygène la confortent dans la poursuite de l'exécution de son plan stratégique. Elle compte maintenir ses efforts, axés sur la croissance continue de ses indicateurs opérationnels et financiers », estiment les responsables de cette entreprise quant aux perspectives qui de dessinent pour elle.

Compte tenu du résultat dégagé durant l'exercice 2025, le Conseil d'Administration de Maghreb Oxygène escompte proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires prévue le 6 mars 2026 la distribution d'un dividende de 4 dirhams par action.

