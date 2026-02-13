Sénégal: Transport aérien - Le Président Bassirou Diomaye Faye échange avec la Directrice générale d'Air France

13 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé le 12 février, une audience à Mme Anne Rigail, Directrice générale d'Air France, à la tête d'une délégation de la compagnie.

Selon un communiqué de presse de la Présidence de la République, Air France a réaffirmé l'importance stratégique de Dakar au sein de son réseau international, consacrant ainsi le rôle central du Sénégal comme plateforme régionale de premier plan en Afrique de l'Ouest.

La même source informe que les échanges ont également porté sur les perspectives de partenariat avec Air Sénégal, dans une logique de complémentarité et de consolidation du hub aérien national.

Cette dynamique, explique-t-on, vise à renforcer la connectivité internationale, à soutenir le développement économique et à accompagner l'ambition du Sénégal de s'imposer comme un carrefour incontournable des échanges en Afrique de l'Ouest.

