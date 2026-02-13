Sénégal: Renforcement du financement du commerce - La Banque islamique du Sénégal et l'Iftc signent un accord de financement de plus de 13 milliards de FCfa

La Banque islamique du Sénégal (Bis) et la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid), ont procédé le 10 février dernier, à la signature d'une convention de financement Mourabaha d'un montant de 20 millions d'euros (+13 milliards FCFA), destinée à renforcer le financement du commerce au Sénégal.

Cette facilité de financement Mourabaha, explique-t-on, vise à soutenir les opérations d'importation, le préfinancement des exportations ainsi que le commerce local, hors secteurs pétrole et gaz. Elle permettra ainsi à la BIS d'accroître significativement sa capacité d'accompagnement des entreprises sénégalaises, en particulier les Pme et les acteurs du commerce, dans le strict respect des principes de la finance islamique et des exigences réglementaires en vigueur.

À travers cette opération, renseigne la même source, la Bis consolide son rôle d'acteur clé du financement de l'économie réelle, en proposant des solutions conformes à la Charia, fondées sur la transparence, l'adossement à des transactions réelles et le partage des risques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette facilité Mourabaha accordée par l'Itfc marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre partenariat stratégique. Elle permettra à la Banque Islamique du Sénégal d'intensifier son appui au financement du commerce, de soutenir l'activité de ses clients et de contribuer plus activement à la fluidité des échanges économiques au Sénégal. Ce financement s'inscrit pleinement dans notre mission de financer l'économie réelle à travers des instruments éthiques, responsables et durables », a déclaré Madame Aminata Faye Seck, Directrice générale de la Banque islamique du Sénégal.

La Bis est l'unique institution bancaire du pays à opérer exclusivement selon les principes de la finance islamique. Elle propose une gamme complète de produits et services bancaires conformes aux principes islamiques, couvrant les besoins de tous les agents économiques de la population, particuliers, entrepreneurs, Tpe, Pme, grandes entreprises. La Bis, qui détient le 3ème plus grand réseau d'agences, occupe la 3ème place du secteur sur une trentaine de banques en parts de marché cumulées et a injecté en 2025 plus de 215 milliards dans le financement des Mpme.