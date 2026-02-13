Sénégal: Crise universitaire - Une association religieuse appelle au dialogue et à l'écoute mutuelle

Kaolack — La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal (FNAEC) appelle les acteurs de l'université au dialogue, à l'écoute mutuelle et à user des voies légales pour trouver des solutions aux problèmes du secteur.

"Nous invitons les parties concernées à privilégier le dialogue, l'écoute mutuelle et les voies légales afin de résoudre les différends et d'éviter toute escalade susceptible de mener vers des lendemains de regrets", peut-on lire dans un communiqué de cette structure dont copie a été transmise à l'APS.

Cet appel fait suite aux récents évènements survenus à l'Université Cheikh Anta Diop, où un étudiant inscrit en médecine a perdu la vie dans des échauffourées avec les forces de l'ordre dans le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop.

Les étudiants manifestaient contre la fermeture de restaurants universitaires et une réforme annoncée de la politique de bourses d'études.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal a fait part de sa "profonde tristesse", en ces "moments de douleur et de vive émotion", avant d'appeler "le gouvernement du Sénégal, l'ensemble des étudiants, les forces sociales, les responsables institutionnels et les citoyens à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue".

Elle estime que la préservation de la paix sociale doit demeurer "une priorité absolue", ajoutant que "l'heure est à la solidarité, à la responsabilité collective et à l'engagement pour la paix".

"Nous encourageons, par ailleurs, les autorités compétentes à poursuivre les investigations nécessaires afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet évènement tragique. Ensemble, oeuvrons pour un climat d'apaisement propice à la stabilité et au respect de la dignité humaine", conclut la FNAEC.