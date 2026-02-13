Sénégal: La commune de Mont-Rolland signe une convention de partenariat avec l'Université de Thiès

Mont-Rolland — La commune de Mont-Rolland (ouest) et l'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès ont signé une convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre le monde universitaire et les collectivités territoriales, a constaté l'APS.

La cérémonie de signature de cette convention s'est tenue jeudi dans les locaux de l'entreprise Quality Fruit Service (QFS), à Mont-Rolland, en présence du recteur de l'UIDT, du maire de Mont-Rolland et d'acteurs du secteur privé.

Le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, a salué l'initiative de l'université, qui a choisi d'aller à la rencontre des maires dans les terroirs, afin de présenter son offre de services aux communes.

"C'est l'université qui est venue vers nous, pour montrer concrètement ce qu'elle peut apporter aux collectivités", a-t-il précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné l'opportunité que représente ce partenariat entre les deux parties, en l'assimilant à la rencontre entre un médecin et un patient.

"Si vous rencontrez un médecin qui vous dit qu"l peut vous soigner, vous commencez d'abord par vous soigner", dit-il, laissant entendre que la commune qu'il dirige ne s'est pas fait prier pour s'engager dans cette nouvelle collaboration.

Selon lui, les échanges avec l'autre partie contractante ont permis à la municipalité de mesurer les nombreux bénéfices qu'elle peut attendre de cette convention.

"Nous sommes pressés de travailler avec l'université, car à travers leur exposé, nous avons compris tout ce que nous pouvons gagner en ensemble", a ajouté M. Ciss, se réjouissant d'avoir paraphé un accord préparé depuis un mois et qui est appelé, selon lui, à connaître "un plein succès".

Le recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye, a de son côté rappelé les missions fondamentales de l'institution, que sont la formation et l'enseignement et la recherche, avant d'insister sur celle du service à la société, souvent méconnue, selon lui.

"Une université est un lieu de savoir. Elle ne doit pas être fermée. Nous avons jugé utile d'aller vers les collectivités locales, pour leur présenter ce que nous pouvons faire ensemble", a-t-il poursuivi, réaffirmant la volonté de l'université d'accompagner les populations et de contribuer au développement territorial.

Pour le directeur général de QFS, Souleymane Bassoum, ce partenariat représente un "enjeu stratégique" pour le secteur privé.

"La première richesse d'une entreprise, c'est son personnel. Or, l'université forme les ressources humaines dont nous avons besoin", a-t-il indiqué.

Il note que "plus les travailleurs sont qualifiés, plus les entreprises gagnent en compétitivité".

"En tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin de personnes bien formées, car c'est cela notre véritable richesse", a-t-il conclu.

À travers cette convention, la commune de Mont-Rolland et l'Université Iba Der Thiam de Thiès entendent ainsi bâtir un cadre de coopération durable, au service du développement local et du renforcement des compétences.