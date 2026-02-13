Togo: La décarbonation au coeur des priorités du PAL

13 Février 2026
Togonews (Lomé)

Classé leader dans la sous-région et 5e en Afrique selon Lloyd's List, le Port autonome de Lomé (PAL) s'engage dans un Programme triennal de décarbonation 2026-2028.

La plateforme veut moderniser ses infrastructures énergétiques et renforcer sa gouvernance environnementale afin d'aligner son développement sur les standards internationaux, notamment ceux de l'International Maritime Organization à l'horizon 2050.

Ce plan prévoit la réduction progressive de l'empreinte carbone à travers l'intégration d'énergies renouvelables, le déploiement d'infrastructures vertes et l'introduction de technologies à haute performance énergétique. Au-delà de l'enjeu climatique, les autorités portuaires y voient un levier de compétitivité et de création d'emplois.

La démarche bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement (AFD), la GIZ (Coopération allemande), Inros Lackner et Raach Solar.

Dans un contexte de durcissement des normes environnementales à l'échelle mondiale, le PAL entend consolider sa position de hub logistique régional tout en inscrivant sa croissance dans une trajectoire durable.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.