Togo: Santé publique en danger à Aképé

Des produits alimentaires impropres à la consommation, notamment des poulets congelés et des pommes initialement destinés à la destruction, ont été enfouis sur un terrain non sécurisé à Aképé, dans la préfecture de l'Avé, à proximité du centre d'enfouissement technique.

Mais à la surprise générale, des habitants des environs ont creusé pour récupérer ces denrées pourtant jugées dangereuses.

Une situation jugée « inadmissible » par la Ligue des consommateurs du Togo (LCT). Son président, Emmanuel Sogadji, dénonce un « acte inconcevable et suicidaire », rappelant que ces produits peuvent contenir des germes pathogènes et des toxines qui ne disparaissent ni au lavage ni à la cuisson.

Tout en reconnaissant la réalité de la précarité, l'organisation appelle à la responsabilité collective et à une prise de conscience. « La pauvreté ne doit jamais conduire à mettre sa vie et celle de ses proches en danger », insiste la LCT, exhortant les populations à préserver leur santé et à ne pas céder à de tels comportements à risque.