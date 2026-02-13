Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - Réunion avec les partenaires internationaux après le passage du cyclone Gezani

Face à l'ampleur des dégâts causés par le météore Gezani, notamment dans la partie Est de l'île, le Président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a officiellement lancé un appel à la solidarité internationale.

Le Conseil des ministres du mercredi 11 février 2026 restera gravé comme un moment de gravité exceptionnelle. Devant l'urgence humanitaire et l'étendue des destructions matérielles, le Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a déclaré Madagascar en état de sinistre national. Le passage du cyclone Gezani a laissé derrière lui un paysage de désolation, particulièrement dans la région Atsinanana où la capitale régionale, Toamasina, a été frappée de plein fouet.

Main tendue

Dès les premières heures de la catastrophe, le chef de l'État a choisi d'occuper le terrain. Avant même la réunion hebdomadaire du gouvernement, il s'était rendu dans l'Atsinanana pour coordonner personnellement la stratégie d'intervention. Hier matin, il a reçu les partenaires internationaux pour acter l'aide d'urgence. Ces derniers n'ont pas manqué de saluer le leadership du colonel Michaël Randrianirina, soulignant une réactivité indispensable dans la gestion d'une telle crise.

Dans un communiqué officiel publié hier, la Présidence souligne l'importance de cette main tendue : « Toute contribution, notamment de produits de première nécessité, émanant de la communauté internationale, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organismes non gouvernementaux étrangers, constitue une marque indélébile de la fraternité et de la solidarité qui noue ces derniers avec Madagascar et son peuple ».

Secours d'urgence

Les chiffres avancés font froid dans le dos. La ville de Toamasina et ses environs sont ravagés à hauteur de 75%. Les infrastructures de base, les habitations et les réseaux électriques ont cédé sous la violence des vents et des crues. À Brickaville, l'autre point névralgique du sinistre, le bilan humain commence à s'alourdir. Face à cette détresse, le colonel Michaël Randrianirina a fait preuve de pragmatisme. Lors de sa descente à Brickaville hier, il a personnellement remis une enveloppe de 20 millions d'ariary pour les premiers secours. Un geste qualifié de secours d'urgence par la population locale, en attendant l'arrivée massive de l'aide internationale.

Mission d'évaluation

En tout cas, la réponse internationale ne s'est pas fait attendre. L'Union européenne, en étroite collaboration avec les Nations unies, est déjà à pied d'œuvre à Toamasina. Une mission d'évaluation de « l'Équipe Europe » est sur le terrain pour identifier les besoins prioritaires. Cette opération bénéficie du soutien crucial du service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS). Grâce au financement de donateurs, dont l'UE, le personnel et le matériel de secours sont acheminés vers les zones les plus isolées, inaccessibles par la route.

Ce dispositif s'appuie sur une expertise logistique rodée : depuis 2022, des aéronefs adaptés, comme le Cessna Grand Caravan ou l'hélicoptère Mi-8 (utilisé lors de Freddy en 2023), sont pré-positionnés pour répondre à la violence cyclonique qui frappe régulièrement la Grande Île. Alors que les nuages s'éloignent, c'est désormais une course contre la montre qui s'engage pour panser les plaies d'une nation meurtrie, mais debout derrière son dirigeant.