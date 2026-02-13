Madagascar: Mampikony - Un suspect arrêté après la décapitation d'un enfant albinos

Un drame d'une rare atrocité a secoué le district de Mampikony mercredi soir, aux alentours de 20 heures. Un enfant albinos âgé de 11 ans a été décapité à son domicile par des individus qui se sont introduits de force dans la maison familiale. Selon les informations recueillies, trois hommes seraient impliqués dans ce meurtre d'une extrême barbarie. Après avoir tué l'enfant, les assaillants auraient emporté sa tête avant de prendre la fuite, plongeant la localité dans l'effroi.

Le père de la victime a été violemment agressé alors qu'il tentait de s'interposer pour protéger son fils. Roué de coups, il a été blessé lors de l'attaque. Un autre individu, témoin des faits, a également essayé de défendre l'enfant. Il a été blessé par arme blanche au cours de l'altercation. C'est ce témoin qui a formellement identifié l'un des suspects comme étant l'un des trois auteurs présumés du crime.

Alertée peu après les faits, la Police nationale, à travers le commissariat de la sécurité publique (CSP) de Mampikony, a immédiatement ouvert une enquête. Des recherches intensives ont été lancées et des auditions ont été menées auprès des riverains afin de recueillir un maximum d'informations. Ces investigations ont permis d'identifier et d'interpeller l'un des suspects.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, des opérations de fouille ciblant des habitations, des hôtels et des véhicules sont actuellement en cours, sous la coordination des autorités locales. L'objectif est de retrouver la tête de la victime et d'identifier les autres complices toujours en fuite. Le suspect arrêté a été présenté au parquet dès hier. À l'issue de son audition, il a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour assassinat. Les enquêtes se poursuivent afin de retrouver les deux autres suspects et de faire toute la lumière sur cette affaire.