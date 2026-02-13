Madagascar: Aide aux sinistrés - La FIZAFATO se mobilise

Face à l'ampleur des dégâts humains et matériels causés par le passage du cyclone Gezani dans l'ex-province de Toamasina, l'association FIZAFATO (Fikambanan'ny Zanaka Ampielezan'ny Faritanin'i Toliara) se mobilise pour venir en aide aux sinistrés.

« Fidèles à la valeur fondamentale de l'association dite « Soa ty Filongoa », signifiant textuellement que la fraternité et la solidarité sont précieuses, nous n'avons pas hésité une seconde à prêter main-forte à nos compatriotes dans la partie Est de Madagascar face à ces épreuves », a déclaré le général de division Edelin Calixte Randriamiandrisoa, le président national de la FIZAFATO, hier lors de la remise de dons en nature composés de riz, d'huile alimentaire, de savon et de pâtes alimentaires au siège du BNGRC, et ce, tout en répondant à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la Refondation de la République, Michael Randrianirina.

Pour cette association regroupant les originaires de l'ex-province de Toliara, la solidarité n'est pas une option, mais un devoir moral renforçant leur cohésion sociale, d'autant plus que des membres de la FIZAFATO résidant à Toamasina font partie des victimes de cette catastrophe naturelle.

Fonds d'urgence

Ce n'est pas tout ! Le président national de cette association, la plus dynamique et influente de la Grande île, a également annoncé son intention de solliciter des partenaires techniques et financiers en vue de mettre en place un fonds d'urgence visant à reconstruire les zones impactées, toujours dans le cadre d'un esprit de solidarité nationale. En effet, la région Atsinanana est ravagée à plus de 80%, selon les informations publiées par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes.

Le bilan ne cesse de s'alourdir pour les 18 districts de cinq régions, à savoir Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Alaotra Mangoro et Itasy, qui ont été touchés par le cyclone Gezani récemment. Le BNGRC a fait état, hier, de 36 morts, six disparus et 374 personnes blessées. Le nombre de sinistrés a atteint plus de 257 000 individus répartis dans plus de 70 000 ménages. S'agissant des infrastructures endommagées, les toits de 490 établissements scolaires se sont envolés, tandis que 48 écoles sont complètement détruites.

Par ailleurs, 11 890 maisons sont inondées, tandis que 17 980 habitations sont totalement dévastées. Hormis cela, 37 253 maisons sont endommagées en partie, selon toujours le bilan présenté par le BNGRC hier. La population résidant dans les zones sinistrées est, en même temps, dépourvue d'eau potable et d'électricité. Mais une chose est sûre : de nombreux acteurs nationaux et internationaux se sont mobilisés pour venir au chevet de ces sinistrés.