Madagascar: Solidarité nationale - La Sirama au chevet des sinistrés du cyclone Gezani

13 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Répondant à l'appel à la solidarité lancé par le président de la Refondation de la République, Michael Randrianirina, la société d'État Sirama est venue au chevet des sinistrés du cyclone Gezani dans la région Atsinanana.

Sous la houlette de son Directeur général, le général Mamy Emile Ramananarivo, l'entreprise a apporté sa contribution auprès du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) en vue de soutenir ces populations sinistrées.

« Face aux dégâts causés par cet aléa climatique, nous tenons à exprimer notre profonde solidarité envers nos compatriotes victimes. Nous avons ainsi remis le don au BNGRC, car c'est l'organe central de coordination, garant d'un acheminement rapide et efficace des aides vers les régions les plus touchées », a-t-il déclaré hier lors d'un point de presse.

Esprit d'entraide

Ce geste symbolique, mais concret, se compose notamment de produits de première nécessité, dont 20 sacs de riz (50 kg), 60 bouteilles d'huile alimentaire et 50 kg de sucre. Le Directeur général de la Sirama a toutefois précisé que « ce soutien aux sinistrés n'est qu'une première étape dictée par l'urgence. Nous prévoyons d'autres interventions prochainement, car l'esprit d'entraide est au cœur de notre mission ».

Une démarche d'autant plus louable que la Sirama est elle-même victime du passage du cyclone Gezani. En effet, « les toitures de son bâtiment et celles de certains logements du personnel se sont également envolées. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour les réhabiliter », a-t-il rassuré.

Il convient de rappeler que la Sirama S.A, société à participation majoritaire de l'État nationalisée en 1976, entame une phase cruciale de son histoire. En plein redressement financier, l'entreprise s'apprête à célébrer ses 60 ans d'existence cette année. Malgré les défis climatiques et économiques, la Sirama prouve qu'elle reste un pilier de la résilience nationale.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

