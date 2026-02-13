Togo: Les Togolais de l'extérieur, un atout économique

Estimée à environ 1,5 million de personnes, la diaspora togolaise représente un atout majeur pour le développement du pays, souligne Togo Matin dans sa parution de vendredi.

Selon le quotidien, les Togolais de l'extérieur jouent un rôle déterminant dans le soutien à l'économie nationale, notamment à travers les transferts de fonds, le financement de projets sociaux et des investissements dans les infrastructures.

Face à cette contribution croissante, le gouvernement accorde une attention particulière à la diaspora, perçue comme un partenaire clé dans la stratégie de transformation économique du Togo. Des initiatives sont régulièrement engagées pour renforcer les liens avec ces compatriotes établis à l'étranger et faciliter leur implication dans les projets de développement.

Au-delà des envois de fonds, la diaspora est ainsi appelée à jouer un rôle structurant dans la modernisation du pays.