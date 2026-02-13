Togo: Accélérer l'exécution des projets financés par l'AFD et la KfW

L'Agence française de développement (AFD) et la KfW, banque allemande de développement, ont tenu à Lomé une revue conjointe de leurs projets en cours au Togo, sous la coordination du ministère de la Planification du développement et de la Coopération.

Sur le plan financier, l'AFD gère un portefeuille de 20 projets représentant 215 milliards de Fcfa, tandis que la KfW appuie 28 projets pour un montant global de 242 milliards.

Ces investissements couvrent des secteurs stratégiques pour la transformation économique du pays.

Les interventions conjointes portent notamment sur l'aménagement des pistes rurales, l'électrification et le développement agricole. Plusieurs programmes structurants sont concernés, tels que l'extension des réseaux électriques en milieu urbain et rural, l'amélioration des infrastructures énergétiques à Lomé, ou encore le soutien aux retenues collinaires destinées à renforcer la résilience agricole.

En parallèle, l'AFD intervient également dans l'éducation et la formation professionnelle, l'eau et la décentralisation. De son côté, la KfW soutient des projets dans les domaines de la santé, de la finance, de la digitalisation et de la gouvernance locale.

Cette revue a permis d'évaluer le niveau d'exécution des projets, d'identifier les contraintes techniques ou administratives et de proposer des mesures correctives. Les autorités togolaises ont salué les avancées enregistrées tout en reconnaissant l'existence de certains goulots d'étranglement susceptibles de ralentir l'impact des investissements.

Le gouvernement affirme avoir renforcé le mécanisme de suivi des projets afin d'améliorer la qualité de la dépense publique et d'accélérer les réalisations, avec pour objectif final une amélioration tangible des conditions de vie des populations.