Madagascar: Aide d'urgence après Gezani - L'OMS et l'IFRC débloquent une aide d'urgence de 1 250 000 dollars pour le pays

L'appel lancé par le gouvernement malgache après le passage du cyclone Gezani n'est pas resté sans réponse. Les partenaires internationaux se sont mobilisés pour venir en aide au pays.

Alors que le cyclone Gezani a durement frappé plusieurs régions de Madagascar, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d'annoncer une aide financière immédiate de 250 000 dollars américains.

Ce fonds, qualifié de « catalytique », doit permettre l'achat rapide de médicaments et de matériels essentiels afin de répondre aux besoins sanitaires urgents des populations sinistrées. Au-delà de cette première enveloppe, une vaste campagne de mobilisation internationale est en préparation.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a également octroyé une aide d'un million de dollars à Madagascar pour soutenir les efforts de reconstruction après le passage dévastateur du cyclone Gezani. L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo et Christopher M. Rassi, directeur de cabinet et secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires de l'IFRC, en mission en Suisse.

Coordination

Concernant l'aide financière de l'OMS , elle travaillera de concert avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) pour réunir des financements supplémentaires.

La mission de l'OCHA sera de coordonner les partenaires et les bailleurs de fonds afin d'assurer une aide cohérente, efficace et adaptée aux victimes, tout en soutenant les efforts de reconstruction après les dégâts considérables laissés par le cyclone. Cette annonce marque une étape cruciale dans la réponse humanitaire, alors que les autorités locales et les organisations internationales s'efforcent de limiter l'impact sanitaire et social de la catastrophe.