Madagascar: RN2 - Circulation rétablie

Le ministère des Travaux publics a annoncé la reprise du trafic sur la Route nationale 2 (RN2), reliant Antananarivo à Toamasina, après plusieurs perturbations causées par le passage du cyclone Gezani. La circulation, interrompue par des chutes d'arbres et des glissements de terrain, est désormais rétablie, permettant aux usagers de reprendre leurs déplacements sur cet axe vital pour l'économie nationale.

Vulnérable

Cependant, au-delà des dégâts récents imputables au cyclone, la RN2 souffrait déjà d'une dégradation progressive depuis plusieurs années. Les automobilistes et transporteurs dénonçaient régulièrement l'état de la chaussée, marqué par des nids-de-poule, des affaissements et une signalisation insuffisante. Ces faiblesses structurelles ont accentué la vulnérabilité de la route face aux intempéries, rendant les réparations plus urgentes encore.

Prudence

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La prudence est toujours de mise, en particulier sur le tronçon entre Fanandrana et Toamasina, où les risques demeurent élevés malgré les travaux de dégagement. Cette portion, stratégique pour l'acheminement des marchandises vers le port de Toamasina, reste fragile et nécessite une vigilance accrue.

La RN2, artère essentielle reliant la capitale au principal port du pays, illustre les défis permanents de l'entretien des infrastructures routières à Madagascar. Si le rétablissement de la circulation après Gezani est une avancée, la question de la durabilité et de la modernisation de cette route reste posée, afin d'éviter que chaque épisode cyclonique ne plonge à nouveau le pays dans l'isolement.