Madagascar: Plaine d'Antananarivo - Levée des avis de vigilance crues

Un retour à la normale quelque peu fragile Quelques heures après le lancement des avis de vigilance jaune aux crues dans la plaine d'Antananarivo, surtout sur la rivière Ikopa et ses affluents Sisaony et Mamba, suite au passage du cyclone Gézani, l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (APIPA) annonce que le danger est écarté.

Selon un avis publié en date du 12 février à 08 heures locales, la rivière Sisaony est passée d'une hauteur de 1,80 à 1,60 en quelques heures, à l'échelle d'Andramasina. Situation qui pourrait changer dans les douze prochaines heures en fonction du temps et du climat. Par ailleurs, ce même affluent de l'Ikopa avait atteint un niveau de 1,99 m à l'échelle d'Ampitatafika dans la nuit du 11 février 2026, si le niveau de déclenchement de l'avis d'alerte jaune est de 3 m.

L'APIPA note une augmentation de l'eau de 0,79 m en l'espace de 24 heures. Une augmentation qui devrait continuer dans les 12 prochaines heures, si l'on se fie toujours à l'avis lancé par cette autorité.

Pour ce qui est de la rivière Ikopa, le niveau était hier de 2,40 m à l'échelle d'Ambohimanambola. Le niveau de l'eau est monté de 0,60 m pendant les vingt-quatre heures, mais devrait redescendre dans les prochaines 12 heures, peut-on lire dans l'avis de l'APIPA. La lecture de cet avis fait comprendre que la situation pourrait changer en fonction des conditions météorologiques et climatiques. À suivre.