Madagascar: Plaine d'Antananarivo - Levée des avis de vigilance crues

13 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Un retour à la normale quelque peu fragile Quelques heures après le lancement des avis de vigilance jaune aux crues dans la plaine d'Antananarivo, surtout sur la rivière Ikopa et ses affluents Sisaony et Mamba, suite au passage du cyclone Gézani, l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (APIPA) annonce que le danger est écarté.

Selon un avis publié en date du 12 février à 08 heures locales, la rivière Sisaony est passée d'une hauteur de 1,80 à 1,60 en quelques heures, à l'échelle d'Andramasina. Situation qui pourrait changer dans les douze prochaines heures en fonction du temps et du climat. Par ailleurs, ce même affluent de l'Ikopa avait atteint un niveau de 1,99 m à l'échelle d'Ampitatafika dans la nuit du 11 février 2026, si le niveau de déclenchement de l'avis d'alerte jaune est de 3 m.

L'APIPA note une augmentation de l'eau de 0,79 m en l'espace de 24 heures. Une augmentation qui devrait continuer dans les 12 prochaines heures, si l'on se fie toujours à l'avis lancé par cette autorité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce qui est de la rivière Ikopa, le niveau était hier de 2,40 m à l'échelle d'Ambohimanambola. Le niveau de l'eau est monté de 0,60 m pendant les vingt-quatre heures, mais devrait redescendre dans les prochaines 12 heures, peut-on lire dans l'avis de l'APIPA. La lecture de cet avis fait comprendre que la situation pourrait changer en fonction des conditions météorologiques et climatiques. À suivre.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.