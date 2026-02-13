Madagascar: Toamasina après Gezani - Flambée des prix des PPN et des matériaux de construction

Les denrées alimentaires telles que le riz, les pâtes alimentaires et autres légumineuses, ainsi que les légumes, mais également les matériaux de construction basiques tels que les tôles, le ciment ou encore les pointes et les clous, connaissent une hausse des prix au lendemain du passage du cyclone Gezani.

Fortement recherchés au lendemain du passage du cyclone Gezani, les matériaux de construction et les produits de première nécessité sont au coeur d'une flambée des prix dans la ville de Toamasina. À titre d'exemple, une tôle ondulée de 3 m de long, 90 cm de marge et de 0,25 mm d'épaisseur est vendue jusqu'à 40 000 ariary, contre 25 000 ariary auparavant.

Une hausse provoquée par le fort déséquilibre de l'offre et de la demande, sachant que quasiment 80% des constructions ont vu leurs toitures s'envoler, n'ayant pas résisté aux rafales de vent de 250 km/h qui ont accompagné Gezani.

De même, les produits de première nécessité, incluant les denrées alimentaires, affichent également des prix à la hausse. Les légumineuses, le riz, les pâtes alimentaires et le savon figurent parmi les plus touchés par cette tendance à la hausse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En dépit des appels venant de tous bords, incitant les commerçants et les tenants des divers magasins à ne pas profiter de la détresse des Tamataviens victimes de Gezani en augmentant les prix des produits stratégiques et vitaux, il apparaît que la grande majorité du marché local, à Toamasina, n'a pas su maintenir les prix à leur niveau d'avant Gezani. Néanmoins, une poignée d'épiciers de quartier et de marchands dont les stocks de produits ont été relativement moins affectés par le cyclone ont rouvert tant bien que mal leurs magasins, sans augmenter les prix.

Les consommateurs, dans un état de détresse manifeste, tentent de s'approvisionner selon leurs possibilités. Ils souhaitent une généralisation des contrôles des prix, afin d'éviter une « inflation » post-cyclonique généralisée, qui risque de rendre encore plus difficile le relèvement de la population fortement impactée par Gezani.