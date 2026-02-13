Sénégal: Mort d'un étudiant sur le campus de Dakar - Un rapport d'autopsie fuite dans la presse et relance le débat

13 Février 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westherhoff

Au Sénégal, quatre jours après la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba, cet étudiant décédé lors d'une intervention des forces de l'ordre sur le campus universitaire de Dakar, un rapport d'autopsie qui circule dans la presse et qui fait état de traumatismes multiples, relance le débat sur l'origine du décès du jeune homme. Une source ayant assisté à l'autopsie confirme à RFI de multiples hémorragies constatées sur le corps de l'étudiant.

Un hémothorax au niveau du poumon, c'est-à-dire une accumulation de sang dans l'espace entre le poumon et la paroi thoracique, mais aussi une hémorragie soudurale, c'est-à-dire au niveau du cerveau causée par une commotion cérébrale, une rupture de la rate, et une hémorragie au niveau du rein gauche. Voilà quelques-unes des lésions graves constatées lors de l'autopsie d'Abdoulaye Ba, selon une source qui a assisté à l'examen médico-légale.

Des hémorragies multiples qui ont causé la mort du jeune homme et qui confirment qu'il y a eu de nombreux chocs sans lever le voile sur ce qui les a provoqués. Des coups ? Une chute? Ces hypothèses restent ouvertes selon la même source.

Aucun rapport d'autopsie envoyé à la famille

Ces lésions correspondent, par ailleurs, à celles listées sur un certificat médical de la cause du décès, transmis à RFI et qui porte le cachet du médecin légiste qui a effectué l'autopsie. La famille d'Abdoulaye Ba, de son côté, n'a pas été en mesure de confirmer ces informations, car elle n'a, à ce jour, pas reçu de rapport d'autopsie.

Jeudi 12 février, dans une courte déclaration à la presse, le porte-parole de la famille, l'oncle du défunt Mamadou Dioulde Ba, a justement appelé « les autorités judiciaires à éclairer la famille sur les circonstances du décès d'Abdoulaye Ba ».

