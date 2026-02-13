Congo-Brazzaville: Clôture des dossiers de candidatures à la présidentielle de mars 2026

13 Février 2026
Radio France Internationale

Au Congo-Brazzaville, la Direction générale des affaires électorales (DGAE) a bouclé l'enregistrement des candidats devant prendre part à la présidentielle du 15 mars prochain. Au moins sept personnalités, dont Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, président sortant qui cumule plus de 40 ans au pouvoir, ont pu déposer leurs dossiers. Outre le chef de l'État, six opposants sont en lice pour se présenter à ce scrutin.

Élu en 2002, réélu en 2009, Denis Sassou-Nguesso a pu se représenter et remporter les présidentielles de 2016 et 2021, après un changement de Constitution qui a effacé en 2015 la limite d'âge (70 ans) et porté à trois le nombre possible de mandats de cinq ans. Le chef de l'État se présente à nouveau.

Sur la liste des prétendants à la présidentielle au Congo-Brazzaville figure Destin Gavet du Mouvement des républicains (MR). À 35 ans, il est incontestablement le benjamin des candidats et participe pour la première fois, souligne notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les premières candidatures également, il y a celle de Vivien Manangou, enseignant de droit à l'université publique et Zinga Mabio Mavoungou, ancien député. Enfin, on compte également Dave Mafoula, déjà candidat en 2021, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, concurrent de Denis Sassou-Nguesso à toutes les élections depuis 2002 et Anguios Nganguia Engambé, candidat pour la quatrième fois d'affilée.

Les candidatures doivent encore être confirmées

Les candidatures restent à confirmer par la Cour constitutionnelle, avant le début de la campagne, le 28 février. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), les deux principaux partis d'opposition, n'ont pas présenté de candidats.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.