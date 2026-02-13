Congo-Brazzaville: Clôture des dossiers de candidatures à la présidentielle de mars 2026

Au Congo-Brazzaville, la Direction générale des affaires électorales (DGAE) a bouclé l'enregistrement des candidats devant prendre part à la présidentielle du 15 mars prochain. Au moins sept personnalités, dont Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, président sortant qui cumule plus de 40 ans au pouvoir, ont pu déposer leurs dossiers. Outre le chef de l'État, six opposants sont en lice pour se présenter à ce scrutin.

Élu en 2002, réélu en 2009, Denis Sassou-Nguesso a pu se représenter et remporter les présidentielles de 2016 et 2021, après un changement de Constitution qui a effacé en 2015 la limite d'âge (70 ans) et porté à trois le nombre possible de mandats de cinq ans. Le chef de l'État se présente à nouveau.

Sur la liste des prétendants à la présidentielle au Congo-Brazzaville figure Destin Gavet du Mouvement des républicains (MR). À 35 ans, il est incontestablement le benjamin des candidats et participe pour la première fois, souligne notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.

Parmi les premières candidatures également, il y a celle de Vivien Manangou, enseignant de droit à l'université publique et Zinga Mabio Mavoungou, ancien député. Enfin, on compte également Dave Mafoula, déjà candidat en 2021, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, concurrent de Denis Sassou-Nguesso à toutes les élections depuis 2002 et Anguios Nganguia Engambé, candidat pour la quatrième fois d'affilée.

Les candidatures doivent encore être confirmées

Les candidatures restent à confirmer par la Cour constitutionnelle, avant le début de la campagne, le 28 février. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), les deux principaux partis d'opposition, n'ont pas présenté de candidats.