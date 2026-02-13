Madagascar: WTA 125 d'Oeiras - Fin de parcours en double pour Sarah Rakotomanga et Carole Monnet

L'aventure s'est arrêtée en quarts de finale pour la paire composée de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah et Carole Monnet au tournoi WTA 125 d'Oeiras, au Portugal. Opposées aux têtes de série numéro 1, la Japonaise Makoto Ninomiya et la Britannique Emily Appleton, les deux joueuses se sont inclinées en deux sets, 6-3, 6-2, au terme d'une rencontre disputée mais globalement maîtrisée par leurs adversaires.

Face à une équipe expérimentée et bien rodée aux joutes du circuit international, Sarah et Carole ont tenté de rivaliser, notamment dans les échanges au filet. Malgré quelques opportunités, dont plusieurs balles de break, elles n'ont pas su concrétiser les moments clés. Ninomiya et Appleton, solides au service et plus régulières dans les rallyes, ont su imposer leur rythme pour décrocher leur qualification pour les demi-finales.

Cette élimination met fin à une belle semaine en double pour la jeune Sarah Rakotomanga, qui continue néanmoins d'engranger de l'expérience sur le circuit professionnel. À seulement 19 ans, la joueuse franco-malgache confirme sa progression et sa présence de plus en plus régulière dans les tableaux des tournois internationaux.

Engagée également en simple, Sarah n'a pas démérité. En seizièmes de finale, elle a perdu contre l'Espagnole Nuria Diaz, par deux sets à un (7-6, 3-6, 4-6). Malgré une combativité saluée, elle a été stoppée avant les phases finales, une expérience supplémentaire qui contribue à son apprentissage au plus haut niveau.