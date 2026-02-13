Madagascar: Volley/Championnat CAVB Zone 7 - Le GNVB veut écrire une nouvelle page d'histoire

Le club de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) s'apprête à défendre les couleurs malgaches lors de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, du 27 février au 7 mars aux Seychelles. Avec des équipes masculines et féminines prêtes à en découdre, le GNVB nourrit l'ambition de reconquérir un titre qui échappe depuis trop longtemps aux clubs malgaches. Entre préparation technique intensive et renforts stratégiques, les gendarmes du volley-ball veulent écrire une nouvelle page de l'histoire sportive nationale.

Le club de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) s'apprête à relever un défi de taille : la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévue du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles. Fidèle à sa réputation, le club aligne cette année une double participation, hommes et dames, avec l'ambition de ramener le trophée sur la Grande Île. Les entraînements se poursuivent sans relâche.

« Durant les deux dernières semaines, l'accent sera mis exclusivement sur l'aspect technique. Le service et le contre doivent être affinés, car l'efficacité offensive est déjà au rendez-vous. Ce sont les ajustements et la rigueur dans les détails qui feront la différence », souligne le général Heriniaina, technicien du GNVB.

Pour renforcer l'effectif féminin, deux joueuses de talent, Tamby et Jessy, ont été intégrées. Leur expérience et leur polyvalence devraient consolider l'équipe. Du côté masculin, la formation repose exclusivement sur les cadres du club, mélange de jeunes prometteurs et de vétérans aguerris.

Le départ est prévu le 25 février. L'an dernier, les hommes avaient échoué de peu en finale à Maurice, battus par le Tampon Gecko Volley Club Sportif (TGV) de La Réunion. Cette fois, l'objectif est clair : reconquérir un titre qui échappe depuis trop longtemps aux clubs malgaches. « Nous voulons redonner à Madagascar sa place dans l'océan Indien », affirme le président du club, le Lt-Colonel Onja Ravohitrarivo.

La délégation sera conséquente : 14 joueurs chez les hommes et autant chez les dames, accompagnés du staff technique ainsi que des dirigeants. Outre le GNVB, Madagascar sera également représenté par le SQUAD-X Club féminin et le MAMA masculin. Une présence forte qui traduit la volonté du volley-ball malgache de retrouver son prestige régional.