Madagascar: Formation Dream Team - 25 entraîneurs en recyclage avec Guilherme Farinha et Rui Fernandes

L'école de football Dream Team Foot Mada a lancé hier une formation inédite destinée aux entraîneurs malgaches, sous la houlette de deux techniciens portugais : Guilherme Farinha, détenteur du diplôme FIFA A-Pro, et Rui Fernandes, titulaire de la licence UEFA C. Vingt-cinq entraîneurs, dont une femme, participent à ce stage qui se déroule en deux volets : théorie le matin au Red Zone Bel'air et pratique l'après-midi sur le terrain de Betongolo.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration née après la participation de Dream Team Foot Mada au prestigieux tournoi Gothia Cup en Suède en 2025. « Notre objectif est de donner aux entraîneurs et aux jeunes joueurs des opportunités d'acquérir des expériences ouvertes à tous les passionnés, au-delà des clubs », explique Rija Harivelo Rajoelison, responsable technique.

Pour sa première venue dans la Grande Île, Guilherme Farinha s'est montré enthousiaste : « C'est un plaisir d'être ici. Je suis curieux de découvrir la réalité du football malgache. Je défends le travail, l'entraînement et la passion. Avec cela, vous pouvez développer le football », a-t-il confié. Fort de cinquante ans d'expérience, ayant travaillé sur quatre continents, il entend partager son vécu : « Le football est universel. Les buts sont les mêmes, le ballon est le même. Ce qui change, c'est la manière de travailler. »

Le stage pour les jeunes joueurs se déroulera du 16 au 21 février au Complexe sportif Sport d'Ambatolampy Tsimahafotsy, en deux sessions distinctes. Une cinquantaine de jeunes se sont déjà inscrits, aux côtés de 90 jeunes joueurs issus de Dream Team Foot. Les inscriptions se clôtureront très prochainement. Avec cette initiative, Dream Team Foot Mada espère insuffler un nouvel élan au football national, en misant sur la transmission d'expériences internationales et sur la passion des jeunes talents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres