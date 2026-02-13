Madagascar: Portrait - Gabriel Razakavola, le maestro de la culture et des grilles

Ancien d'Air Madagascar devenu maître des jeux de l'esprit, Gabriel Razakavola met sa passion bilingue au service de la réflexion. Ce retraité engagé mise sur la culture et la logique pour stimuler l'intellect à travers ses nouvelles créations.

Le destin est parfois une équation à plusieurs inconnues. Pour Gabriel Razakavola, le calcul est pourtant simple : de la précision aéronautique à la rigueur des jeux de l'esprit, il n'y a qu'un pas... ou une grille. Né à la maternité de Befelatanana, ce pur produit de la capitale a usé ses fonds de culotte entre Tsimbazaza et Mahamasina avant de s'envoler vers des sommets de responsabilités.

Ancien cadre d'Air Madagascar et d'Air Austral, aujourd'hui retraité, il reste dans les annales comme le seul Malgache à avoir orchestré l'opération au sol du mythique Concorde lors de la venue de François Mitterrand en 1990. Une prouesse technique qui, déjà, laissait présager un goût prononcé pour l'exactitude.

Mais derrière le cadre retraité se cache un éternel amoureux des lettres et de la culture. Nourri dès l'âge de 10 ans aux aventures d'Akim, de Rodéo et aux péripéties de Tintin, c'est sous l'influence de ses parents qu'il plonge dans l'univers des mots croisés.

En 2008, il franchit le Rubicon en créant « Calculo ». Pourquoi ? « Parce que je pensais qu'il était temps d'en créer », lâche-t-il, avec cette simplicité propre aux passionnés. Sa botte secrète ? Une technique qui s'affine au fil des ans pour proposer des grilles bilingues, jonglant avec adresse entre le français et le malgache. De fil en aiguille, ses jeux ont colonisé les pages des journaux, avant qu'il ne fonde le club « Mes loisirs » en 2015.

Pour lui, le jeu n'est pas qu'un passe-temps, c'est un outil de combat contre le décalage scolaire. « J'ai été sollicité pour réduire le décalage d'éducation d'enfants dans une école, j'ai employé les jeux de réflexion », confie-t-il. Sa philosophie est limpide : « Pour les mots croisés, il faut surtout de la culture générale. Pour les chiffres croisés, c'est plutôt de la logique ».

Un pragmatisme qu'il s'apprête à porter sur le petit écran en cette année 2026. Dès le 2 mars, il investit trois chaînes privées avec « Letchis » -- abréviation de « Des lettres et des chiffres » --, un rendez-vous en trois manches pour les cerveaux agiles. Diffusé à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le programme sera suivi de « Malagasy 26 » et de « L'intello ». À l'heure où le divertissement facile sature les ondes, Razakavola parie sur l'intelligence. Des émissions qui, pour une fois, ne manquent pas d'esprit.